Коронавирус в России: волна пойдет на спад в апреле?

Нынешняя волна COVID-19 может оказаться частично скрытой, поскольку заболевшие с симптомами ОРВИ не всегда делают тестирование на инфекцию. Постковидный синдром может включать более сотни симптомов.

Заболеваемость COVID-19 продолжает расти уже шестую неделю. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 11,3 до 14,7 тысячи случаев. При этом, рост заболеваемости не влиял на смертность – число летальных случаев как и неделей назад составило от 30 до 38 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 65 857 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 232 492 человек, из них 395 970 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, немного отступило от трехзначных показателей, однако оно остается достаточно высоким – с понедельника по пятницу фиксировали от 32 до 90 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3955 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 178 756 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе выросла на 20,3%, увеличилось и число госпитализаций на 10,5% в пересчете на 100 тысяч жителей. Как пояснили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость выросла в 77 регионах, госпитализировали чаще в 60 регионах, передает ТАСС. Однако, хотя рост все еще продолжается, ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается – об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отмечают РИА Новости. Впрочем, как добавил глава Минздрава, все будет зависеть от развития ситуации и поведения граждан.

В настоящее время в России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В интервью URA.RU пояснил - чувствуя симптомы ОРВИ, люди не предполагают, что это коронавирус и не сдают тесты. Но болеть ковидом они могут и это скрытая волна. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году в декабре-феврале. А медленный рост заболеваемости объясняется тем, что лабораторно подтверждается небольшой процент случаев, отметил иммунолог. По его мнению, пиковые значения в России ожидаются к концу февраля, на определенном уровне заболеваемость будет держаться в марте, а к концу марта волна пойдет на спад, и все уйдет в апреле. Эксперт предположил, что сильной волны заболеваемости как прошлом году не будет, но она все равно окажется ощутимой.

COVID-19 может стать сезонным заболеванием, допустил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов – свои предположения он озвучил в беседе с новостным порталом НСН. Он предположил, что сейчас заболевших больше, чем регистрируется официально – он объяснил это тем, что зачастую люди при легкой форме заболевания не обращаются к врачу. В разряд сезонных заболеваний коронавирусная инфекция может перейти уже осенью, считает врач. Его коллега, бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев, также не исключает перехода COVID-19 в сезонные инфекции, однако, по его мнению, это произойдет позже, в 2024 году. В беседе с URA.RU он пояснил, что делает свои выводы из наметившейся тенденции. По его мнению, новые штаммы коронавируса распространяются быстрее, а тяжесть заболевания становится меньше, однако некоторое количество волн еще может возникнуть, и уже после этого коронавирус перейдет в разряд сезонных.

Антитела к коронавирусу будут сохраняться дольше, если человек переболел, а потом вакцинировался, или наоборот – так считает врач-эпидемиолог Анатолий Альтштейн. В интервью порталу «Вечерняя Москва» он пояснил - антитела помогают иммунитету бороться с вирусом, но они нередко снижают свою активность уже спустя шесть месяцев после возникновения. В случае, если человек вакцинировался после болезни, или перенес заболевание после вакцинации, антитела будут защищать его дольше, в течение года. Чтобы избежать болезни, эпидемиолог посоветовал вакцинироваться и ревакцинироваться повторно каждые полгода, избегать скопления людей и носить маски.

Постковидный синдром может проявляться более, чем 100 симптомами, которые выражаются у человека в различной степени, рассказал в беседе с «Российской газетой» главный врач московской больницы имени Филатова, доктор медицинских наук Валерий Вечорко. Он пояснил – проблема постковидного синдрома актуальна, поскольку некоторые состояния могут развиваться не сразу, а по прошествии нескольких недель или даже месяцев после болезни. А с проявлениями постковидного синдрома переболевшие сталкиваются когда в организме уже нет коронавируса цитирует собеседника «Российская газета». По словам врача, постковидный синдром - это новое состояние, спровоцированное перенесенной новой коронавирусной инфекцией, так его определяют ученые. Чаще всего, отметил Ваплерий Вечорко, возникают проблемы с нервной системой: бессонница, усталость, депрессия, когнитивные нарушения, головная боль. Проявляются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Страдает опорно-двигательный аппарат: снижается работоспособность, мучают боли в мышцах и суставах. Не обходят последствия и пищеварительную систему. Могут сочетаться несколько симптомов. На риск развития постковидного синдрома влияет как избыточный, так и недостаточный вес тела, возраст старше 80 лет, а также сопутствующие заболевания. Успешному восстановлению помогают комплексная диагностика с консультацией узких специалистов. Помимо непосредственно лечения залог восстановления - адекватное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе и достаточное количество сна.