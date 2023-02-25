Выходные в Липецке: как широко отпраздновать Масленицу

Рассказываем все самое главное про предстоящие субботу и воскресенье, в которые нас ждёт один из самых весёлых праздников.

Весна в окно стучится

Весенняя погода в этом году решила не дожидаться окончания февраля хотя бы жаде ради приличия. Капать с крыш и с неба начнёт уже сегодня, ибо температура воздуха в Липецке дойдёт до плюсовой. Обещают от 0 до 2 градусов тепла. Возможны и осадки, тоже вполне себе весенние – мокрый снег и дождь.







В субботу без воды частный сектор у железнодорожного вокзала

Отключать воду из-за плановых ремонтных работ будут в субботу, 25 февраля. С 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся жильцы дома на улице Тельмана, 88, а также частного сектора улиц Вавилова, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Шишкина, Щорса.







В воскресенье отключений не планируется.

Масленица в городе

Главная тема выходных, естественно, широкая Масленица, основные празднования которой пройдут в воскресенье.

Гуляния пройдут в шести парках Липецка: Нижнем, парке Победы, Металлургов, Быхановом саду и на Соколе. В этом году программа празднования в во всех будет одинаковой:

С 10:00 до 15:00 начнётся работа торговой, ремесленной и потешной слободы «Масленица хороша – широка её душа», на которой можно будет развлечься, приобрести на память сувениры и, конечно, главное праздничное угощение – блины;

С 11:00 до 14:30 на сценах пройдёт творческая программа «Масленица плясовая»;

11:00 – 12:00 - семейная анимационная программа «Ладушки-Оладушки»;

12:00 – 14:00 - спортивно-силовой блок «Молодецкие забавы»: залезания на призовые столбы, турниры по гиревому спорту и т.д.







14:00 – кульминация праздника: обрядовое сжигания чучела «Прощай, Масленица!».







Масленица… в музее

Программа «Музейная Масленица» - это что-то новое, она состоится в липецком историко-культурном музее 26 февраля, начало в 11:00.

Всех гостей будут встречать музыканты из липецкого Дома музыки. В 11:00 начнётся игровая программа. Которая включает в себя веселые конкурсы, в том числе по украшению чучела масленица, традиционное чаепитие из самовара с блинами.

В 12:00 пройдут мастер-классы по лепке из глины игрушки «Масленница с блином», росписи глиняных горшков, деревянных ложек и досок, созданию традиционных кукол.

В 14:00 состоится открытие выставки «Играй, душа», где будут представлены бытовавшие в Липецком крае народные инструменты из фондов музея и частных коллекций.

Завершит программу концерт артиста, музыканта и этнографа Владимира Юрьева, который сыграет на балалайке, жалейке и елецкой рояльной гармони.



Владимир Юрьев, фото vk.com



Вход на открытие выставки и концерт свободный.



Зоопарк

Но не только Масленницей единой…. 25 февраля, например, отмечают День экскурсовода. В липецком зоопарке по этому поводу в 13:00 состоится мероприятие «Профессия – экскурсовод зоопарка»: можно будет побродить по зверинцу с человеком, который знает о животных всё-всё. А в 14:20 состоится показательное кормление кошачьих и хищных птиц. Тигр, разрывающий кусок мяса, не оставит равнодушным юных посетителей.







8 марта близко

А ещё в Липецке начинают готовиться к международному женскому дню.

Уже сегодня первые музыкальные поздравления милым дамам прозвучат в концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2). В 17:00 пройдёт концерт «Я благодарен женщине за всё» певца из Санкт-Петербурга Сергея Зыкова.







Выпускник Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и в качестве солиста пел оперные партии во многих спектаклях. Но его основные достижения связаны с жанром романса: певец удостоен гран-при всероссийских конкурсов «Весна романса» и «Романсиада».В преддверии праздника 8 Марта в его исполнении прозвучат романсы и песни Е. Казановского, В. Баснера, А. Бабаджаняна, Т. Хренникова, Н. Богословского, А. Зацепина, А. Петрова, И. Дунаевского, В. Минкина, Г. Гладкова, посвященные любви и женщине.

Правдивая версия сказки про репку

В библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) пройдёт очередная Art-тусовка.

25 февраля в 18:30 начнётся обширная программа, в которую войдут новое прочтение сказки «Репка» от творческого клуба «Сова», мастер класс «Ложки – русский сувенир», выступление вокальной студии «Fox», конкурсная программа «Масленица, разгуляй!» и, конечно, традиционная рубрика «Открытый микрофон» (с 20:50 и в течение часа), где свои таланты может продемонстрировать любой желающий.







Выходные в театре

А ещё предстоящие выходные – отличный повод сходить в театр.

В Липецком театре кукол (Гагарина,74) 25 февраля в 11:00 и в 13:00 покажут спектакль «Аистёнок и пугало» - история про настоящую дружбу, когда аистёнку, который не может улететь в тёплые края из-за подбитого крыла, приходит на помощь забытое в поле пугало Страшко.

26 февраля в 11:00 и 13:00 покажут классическую русскую народную сказку «Морозко».







В липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) 25 февраля в 18:00 покажут комедию «Братишки», которую называют «типично британской». Пьесу написал британец Рэй Куни – про то, как семья хочет усыновить маленького ребёнка из приюта, но у будущего отца был существенный недостаток – младшие браться, адекватность которых можно поставить под большое сомнение.

26 февраля в 18:00 зрителям представят традиционный спектакль «Ханума», который идет на сцене с момента основания театра в 200 году. История конца XIX века в Тифлисе, где соперничают две свахи - Ханума и Кабато. Предмет спора очень серьёзный – женить старого князя Вано Пантиашвили. В ход идёт даже… подмена невесты.

Дорогие липчане! Как же это прекрасно – выходные сразу после праздников! Продолжаем наслаждаться беззаботной жизнью, но не стоит забывать и о новостях. Чаще заходите на GOROD48, чтобы в радостной кутерьме не пропустить ничего важного. Ждём вас снова и снова.