Победа на «Оренбургской миле» принесла бегуну из Лебедяни 50 тысяч рублей

Игорь Ращупкин выиграл соревнования, на которых год назад был вторым.

И выиграл престижные соревнования, и подзаработал 25-летний лебедянский бегун Игорь Ращупкин в традиционных соревнованиях «Оренбургская миля».

В Оренбурге состоялся чемпионат России в беге на одну милю, в легкой атлетике это 1 609 метров и Всероссийские соревнования на призы местного губернатора Дениса Паслера.

Единственный представитель Липецкой области выбрал бег на 1 тысячу километров, что составляло 5 кругом по залу. Перед последним кругом далеко оторвались Ращупкин и дышавший ему буквально в затылок Константин Толоконников из Подмосковья, но на финише мощным рывком лебедянец ушёл и от этого преследователя.

Соперники лишь ловили ветер за спиной у нашего земляка



Его победный результат составил 2 минуты 24,71 секунды. Второе место занял Толоконников 2:25,61, третьим финишировал Алексей Самиев из Башкирии - 2:26,58. Всего на старт вышли 14 бегунов.

На прошлых соревнованиях в Оренбурге Ращупкин был вторым, теперь же он может гордиться тем, что улучшил результат, что принесло ему от организаторов призовые в размере 50 тысяч рублей.







Чемпионами России в беге на 1 милю стали 30-летний Владимир Никитин (Москва/Пермский край) – 3:58,52 и 30-летняя мастер спорта международного класса Ольга Вовк из Ростова-на-Дону – 4:23,29.

Фото Министерства спорта Оренбургской области