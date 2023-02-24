Погода в Липецке

18 минут назад

Атлантический циклон принесет в Липецкую область тепло и дожди

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#потепление #снегопад
Атлантический циклон принесет в Липецкую область тепло и дожди

В субботу и воскресенье ожидаются плюсовая температура, мокрый снег, дождь и сильный ветер.

25 и 26 февраля Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики – пройдут снег и мокрый снег, местами с дождем, ветер местами усилится до 17 м/сек. 27 февраля в тылу циклона атмосферное давление в регионе начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 и 26 февраля – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 4-8 градусов выше нормы, 27 февраля – 2-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью – от 3 до 5 градусов мороза, днем потеплеет до +2 градусов.

День 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза. 

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#потепление #снегопад

Комментарии (1)

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!!!!

5 минут назад
Аномальное тепло забыли.
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