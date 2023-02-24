25 минут назад
26-летний парень трижды грабил один и тот же магазин
В Данкове полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в серии ограблений. По данным полиции, задержанный трижды грабил один и тот же магазин, причем в двух последних случаях с часовым перерывом.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об его аресте на время проведения расследования. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.