26-летний парень трижды грабил один и тот же магазин

В Данкове полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в серии ограблений. По данным полиции, задержанный трижды грабил один и тот же магазин, причем в двух последних случаях с часовым перерывом.



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Как установили полицейские, первое ограбление было совершено 11 февраля. После 16:00 грабитель зашел в магазин и забрал из кассы 5000 рублей. 18 февраля ограбления совершались дважды: первое после 16:00, второе после 17:00. Из кассы грабитель забрал 3000 и 5300 рублей соответственно.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об его аресте на время проведения расследования. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.

