Сегодня в Липецке: резкое потепление, приключения двоежёнца и последний шанс волейболисток

Рассказываем всё, что необходимо, о нерабочей пятнице

Погода «одумалась»?

Сегодня в Липецке резко потеплеет – примерно на десяток градусов. Днём ожидают от 2 до 4 градусов мороза. Осадков не ожидают, поэтому погода войдёт в привычное русло для нынешнего странного февраля – тепло и сухо.







Семь улиц без воды

Всё-таки в праздники отдыхают не все, поэтому сегодня в связи с проведением ремонтных работ будут и отключения воды.







С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жильцы домов на проспекте Победы, 53; улице Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156; Студёновской, 6, 8, а также в частном секторе улиц 20-го Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.

Больницы и поликлиники

23 февраля и в воскресенье, 26 февраля, поликлиники Липецка не работают. А вот сегодня и завтра вы можете попасть на приём, но только в первой половине дня. Лечебные учреждения открыли двери по графику субботнего дня и принимают с 8.00 до 14.00. На вызовы по оказанию медпомощи взрослым будут отвечать до 14:00, детям – до 13:00.







Травмпункты по-прежнему работают круглосуточно. Где в праздники можно получить экстренную офтальмологическую и стоматологическую помощь мы писали вчера здесь.

Славные сыны отчизны

Праздник защитника Отечества уже прошёл, но когда у нас что-то отмечали один день. Сегодня в липецком Дому музыки (ул. Осипенко, 18) в 16:00 пройдёт концерт «Славные сыны отчизны» липецкого духового оркестра под управлением главного дирижёра заслуженного артиста России Александра Калмыкова.







Под аккомпанемент оркестра патриотические песни исполнят вокалисты Наталья Волкова, Константин Игнатов, Евгений Поляков.

Концерт в ОЦКНТ

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) приглашает на концерт «Квартирник в живом музее: Nika» .

Арт-дуэт «Nikа» - это Снежана Бурмистрова (вокал, клавишные) и Юрий Радионов (гитара, аранжировки). Нынешний проект представляет собой смесь акустики и электронной музыки. Прозвучат хорошо известные хиты, такие как «Протест», «Далеко», и новые, пока неизвестные. Удивят различные кавер-композиции, в том числе на песни Владимира Высоцкого. Зрителей ждут всевозможные музыкальные сюрпризы и подарки, в которых хорошо известные произведения раскроются с новой неожиданной стороны.

Начало концерта в 19:00.

Комедия о двоежёнце

В Липецком областном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная,2) в 18:00 покажут полюбившуюся комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни.







Главный герой — таксист Джон Смит, славный парень, который ловко устроился в жизни: у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблаченным, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами. Но… чем больше он врет, тем больше обстановка накаляется, ложь множится, недоразумения накладываются друг на друга, усиливая комичность ситуации.

Время «Ч» для липецких волейболисток

Без преувеличения сегодня нас ждёт «матч года». В СК «Атлант» в Копцевых Хуторах липецкие волейболистки примут подмосковное «Заречье-Одинцово».







Весь сезон наша команда шла на последнемместе. По сути в суперлиге осталась только одна команда, которую наши ещё могут догнать и перегнать – «Заречье». У липчанок 2 победы в чемпионате, у их конкуренток – 3. В случае выигрыша сегодня будет шанс выбраться со дня, если же «виктории» не случится, то заключительное 14-е место нам гарантировано, а в перспективе это может означать вылет из суперлиги. Цена матча высока, как никогда. Начало в 17:30.

Заварные блины на кипятке и сгущёнке

На календаре пятница, но не простая, а масленичная. Продолжаем делиться рецептами блинов.







Чтобы приготовить идеальные блины для сладкоежек, нам понадобятся 1 стакан муки, 200 г сгущённого молока, 2 яйца, 250 мл кипятка, 30 мл растительного масла, четверть чайной ложки соли.

Тесто получается нежное, мягкое и довольно сладкое. Такие блинчики моментально будут съедены даже без начинки! Смешайте венчиком или миксером яйца и соль, влейте сгущёнку. Добавьте муку и смешайте, чтобы не было комочков. Влейте крутой кипяток и перемешайте до однородного состояния. Затем отправьте в тесто 15 мл масла и дайте постоять на столе около 15 минут. Затем можно жарить.

Кинопремьеры

А ещё лишний выходной – это отличный повод сходить в кино, тем более, что на экраны на этой неделе уже вышли новые фильмы.

«Папы против мам». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Максим Малинин

Комедия о том, как дети пытаются помирить родителей. На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и так далее. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку, генерала танковых войск. С его приездом начинается плановая «спасательная» операция, наполненная комичными ситуациями.

В ролях: Анна Чурина, Артём Ткаченко, Владимир Стеклов.



«Чекаго». Россия, 2023. Драма. Режиссёр Николай Рыбников

Криминальная драма о молодом сибирском музыканте, попавшем в мир наркотиков. Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.

В ролях: Данил Стеклов, Юрий Кузнецов, Иван Кокорин, Игорь Жижикин.

«Рок дог-2: Битва за бит». США, Китай, 2022. Мультфильм. Режиссёр Энтони Белл

Мультфильм о новых приключениях рок-группы во главе с псом Боуди. Все просто помешались на новом музыкальном шоу БИТВА ЗА Б»Битва за бит». А вот Боуди от него вовсе не в восторге. Но после того как пропал один из ведущих конкурса легендарный рокер Белый Кот Ангус, именно Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше.

Дорогие липчане! Выходные в самом разгаре, но это не повод убирать твёрдую руку и цепкий взор с информационной повестки – мало ли что. Приглашаем вас чаще заходить на GOROD48 и узнавать всё самое свежее. Всего несколько минут и вы идин из самых информированных людей в городе. Ждём вас снова и снова.