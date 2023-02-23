Чаплыгинский последователь Геракла подал пример молодым бойцам

Наша сборная феерично выступила в соревнованиях по древнегреческому боевому единоборству.

Липецкие бойцы отлично выступили в чемпионате и первенстве ЦФО по панкратиону в подмосковном Чехове.

Пример молодёжи показывали взрослые спортсмены (от 18 лет), которые дрались по наиболее жёсткой версии – классическому панкратиону, похожему по правилам на ММА. В весе до 92 кг чемпионом ЦФО стал наш Михаил Ковалёв. Воспитанники чаплигинского филиала Школы боевых искусств Игоря Воротынцева выиграл два непростых боя и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта.

Владимир Панков занял 2-е место в весе до 77 кг, при этом в финале он был снят врачом из-за рассечения брови.

Среди юниоров 2004-05 г.р. «золотые» медали завоевали Азат Каппетян из ДС «Динамо» в весе до 66 кг и Максим Казадаев из клуба «Юный спасатель» в категории до 88 кг.

Юные спортсмены 2008-09 г.р. соревновались по правилам традиционного панкратиона с некоторыми ограничениями. Динамовец Кирилл Спешилов стал победителем в категории до 59 кг, а Виктор Баурин из «Юного спасателя» оказался сильнейшим в весе до 73 кг. Оба выиграли по 4 напряженных боя.

Всего на счету липчан оказались 13 «золотых», 7 «серебряных», 8 «бронзовых» медалей.







Как сообщили GOROD48 в липецкой областной федерации панкратиона, победители и призёры соревнований к конце апреля представят Липецкую область в чемпионате и первенстве России в Уфе.



Панкратион - древнейший из известных видов единоборств, входивший в программу ещё древнегреческих Олимпиад. По преданию придуман мифическими Гераклом и Тесеем.

