Завтра потеплеет до -6

24 февраля территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 25 и 26 февраля регион попадет под влияние атмосферных фронтов циклона с запада – пройдут снег и мокрый снег, местами с дождем, ветер местами усилится до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 февраля – 9 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы, 25 и 26 февраля – от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью – от -13 до -18 градусов, днем – от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью – от -14 до -16 градусов, днем – от -2 до -4.



День 24 февраля стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.



