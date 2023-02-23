На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений станут ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 53 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 6, 8 по улице Студеновской, в частном секторе улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной. Цистерна с водой будет дежурить по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 141.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



