Общество

37 минут назад

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

296
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключений станут ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 53 по проспекту Победы – цистерна с водой для питья будет находиться возле дома. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 6, 8 по улице Студеновской, в частном секторе улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной. Цистерна с водой будет дежурить по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 141. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

296
#отключения

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