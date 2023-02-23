Общество
39 минут назад
«РВК-Липецк» будет принимать данные о расходе горячей воды все праздничные дни
Доступна дистанционная передача данных. Абонентский отдел компании в выходные дни вести очный прием не будет.
«РВК-Липецк» будет принимать и обрабатывать данные о расходе горячей воды и исправности счетчика в праздничные и выходные дни по дистанционным каналам связи.
Передать сведения и копии документов можно следующими способами:
- через личный кабинет клиента;
- через мобильное приложение «РВК-Услуги»;
- через мессенджеры WhatsApp и telegram на номер: 8-960-144-17-78.
- по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru;
- на сайте «РВК – Липецк» в разделе УСЛУГИ → АБОНЕНТАМ → ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ → ЗАДАТЬ ВОПРОС (необходимо указать адрес и прикрепить фото документов);
- Почтой России по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Толстого, д. 23а;
- положить в бокс для документов при входе в здание на улице Толстого.
В «РВК-Липецк» необходимо передать копию (фото) паспорта на прибор учета горячей воды, копию (фото) свидетельства о поверке (при наличии), показания приборов учета горячей воды на конец января (из квитанции филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация») и конец февраля. Обязательно указывать адрес жилого помещения.
«Если сведения в ближайшее время абонентам передать не удастся, то расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления, но в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным», - сообщает администрация Липецка.
Данные энергетикам передали 15% абонентов компании - это 22 тысячи человек. Более 85% передали данные дистанционно.
Напомним, данные о счетчиках горячей воды потребовались «РВК-Липецк» для расчета платы за услугу водоотведения – при ее начислении учитывается как холодная, так и горячая вода. Ранее эти данные передавал в компанию липецкий филиал «Квадры».
Передать сведения и копии документов можно следующими способами:
- через личный кабинет клиента;
- через мобильное приложение «РВК-Услуги»;
- через мессенджеры WhatsApp и telegram на номер: 8-960-144-17-78.
- по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru;
- на сайте «РВК – Липецк» в разделе УСЛУГИ → АБОНЕНТАМ → ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ → ЗАДАТЬ ВОПРОС (необходимо указать адрес и прикрепить фото документов);
- Почтой России по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Толстого, д. 23а;
- положить в бокс для документов при входе в здание на улице Толстого.
В «РВК-Липецк» необходимо передать копию (фото) паспорта на прибор учета горячей воды, копию (фото) свидетельства о поверке (при наличии), показания приборов учета горячей воды на конец января (из квитанции филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация») и конец февраля. Обязательно указывать адрес жилого помещения.
«Если сведения в ближайшее время абонентам передать не удастся, то расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления, но в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным», - сообщает администрация Липецка.
Данные энергетикам передали 15% абонентов компании - это 22 тысячи человек. Более 85% передали данные дистанционно.
Напомним, данные о счетчиках горячей воды потребовались «РВК-Липецк» для расчета платы за услугу водоотведения – при ее начислении учитывается как холодная, так и горячая вода. Ранее эти данные передавал в компанию липецкий филиал «Квадры».
Йцукен