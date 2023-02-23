Сегодня в Липецке: День защитника Отечества, «сухой закон» и мужской стриптиз

Рассказываем всё, что нужно знать о празднике 23 февраля.

Мороз

Конец февраля опять побалует морозцем. Сегодня в Липецке от -10 до -12 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается.









Отключения воды

День защитника Отечества некоторые липчане проведут насухую, в смысле – без воды. С 10:00 до 20:00 будет перекрыто холодное водоснабжение домов на проспекте Победы, 53, Прудной, 2, а также в частном секторе улиц Будённого, Городовикова, Жактовской, Зоологической, Индустриальной, Минской, Небесной, Паровозной, Полярной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, переулка Рядового, улиц Садовой, Сенной, Смирнова, Смоленской, Солнечной, Сырской, Ударников, переулка Узорного.







Цветы на площади Героев

Сегодня в Липецке, как и во всей стране, празднуют День защитника Отечества. В 10:00 на площади Героев состоится официальное возложение цветов к мемориальному комплексу «Воинам-героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.







«Сухой закон»

Не пугайтесь, он не везде, а только на территории, прилегающей к проведению массового мероприятия на площади Героев. Продажу спиртного ограничат в близлежащих магазинах с 10:00 до 11:00.







График работы почты и больниц

Многие учреждения сегодня не будут работать в связи с праздниками. Например, до завтра закроются все отделения Почты России . Не будет вестись приём в поликлиниках.

Зато круглосуточно будут дежурить все три липецких травмпункта: на Космонавтов, 39, Ушинского, 10, Коммунистической, 24. Коме того, работает ГУЗ «Областная детская больница» на улице Московской, 6а, куда можно обращаться с любыми проблемами у подростков, в том числе с травмами.







За срочной офтальмологической помощью можно обратиться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» на Ленина, 35. Срочную стоматологическую помощь будут оказывать в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» на Циолковского, 22.

Вечерние торжества

23 февраля будут праздновать целых день, в частности пройдут вечерние торжественные мероприятия и концерты.

В 17:00 – праздник защитников Отечества в МАУК «Рудничный» на улице Одоевского, 19.

В 19:00 концерт «День воинской славы. День защитника Отечества» в ДК «Матыра» на улице Энергостроителей, 5а.







«Будет небесам жарко»

В честь мужского праздника сегодня пройдёт немало спортивных мероприятий.

В 11:00 на трассе 19-го микрорайона стартуют чемпионат и первенство Липецка по лыжным гонкам, посвященные 23 февраля.

В 12:00 в спортивной школе №1 (ул. Циолковского, 31а) начнётся фестиваль воркаута.

А во дворце спорта «Звёздный» с 23 по 25 февраля пройдёт турнир по хоккею среди юношей из нескольких городов, посвященный памяти Героя России лётчика Олега Пешкова. Открытие турнира сегодня в 10:30.







Стриптиз на сцене

Чем порадовать мужчину на 23 февраля? Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) предлагает своё решение – в 14:00 и в 18:00 здесь покажут спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе местного автора Бориса Бужора (Медведева).







История о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Про учёбу и отвагу

Свой спектаклю сегодня покажет и академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) – «Табачный капитан».

Пётр I отправляет молодых дворян учиться корабельному мастерству в Европу. Все учатся прилежно и только боярский сын Антон Свиньин праздно проводит время, а на занятия вместо себя гоняет крепостного калмыка Ахмеда. По возвращению император устраивает недорослям испытание, тут и выясняется , кто стал настоящим корабелом. Лентяй и неумёха Свиньин терпит фиаско, а прилежный сын степей получает от Петра I дворянство и чин капитана флота.







«Царские» дрожжевые блины на сливках

Не забываем, что у нас продолжается и масленичная неделя. Она выпала на выходные, что даёт лишний повод поэкспериментировать с рецептами блинной и приготовить для себя и близких что-нибудь эдакое.

Поскольку сегодня, кроме возложения цветов к вечному огню, никто никуда не торопится, мы выбрали рецепт посложнее – для тех, кто не любит банальных решений. Нам понадобятся: 3 стакана муки, 3,5 стакана молока, 25 г свежих дрожжей (или 2-3 ч. ложки сухих активных), 3 яйца, 100 г сливочного масла, 1-2 ст. ложки сахара, 1 щепотка соли, 150 г сливок.

Замесить опару из тёплого молока, 1,5 стакана муки и дрожжей. Когда через 20-30 минут она поднимется, добавить растёртые добела со сливочным маслом желтки. Всыпать оставшиеся 1,5 стакана муки, соль, сахар и хорошо замесить. Тесто накрыть и оставить в тепле на 45 минут. Яичные белки взбить со сливками и добавить в тесто, аккуратно перемешивая движениями сверху вниз. Через 15-20 минут можно выпекать блины.







Дорогие липчане! Мужскую часть нашей аудитории мы поздравляем с 23 февраля, женской тоже желаем мужества в этот праздничный день. Но праздники праздниками, а в мире происходит немало событий, которые нельзя пропустить, чтобы потом не пожалеть. GOROD48 работает 24/7, поэтому чаще заходите на сайт и интересуйтесь новостями окружающего мира. С нами вы всегда будете в курсе главного. Ждём вас снова и снова.