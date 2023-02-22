В России

42 минуты назад

В Кемеровской области зафиксировано техногенное землетрясение

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#землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на территории Кемеровской области.

«Как следует из данных Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы, сейсмособытие зафиксировано сегодня, 22 февраля, в 14:50», - сообщает VSE42.RU

Уточняется, что эпицентром землетрясения стало Красулинское сельское поселение, неподалеку от Прокопьевского муниципального округа. Магнитуда сейсмособытия достигла 2,5.

Сейсмологи уточняют, что причиной послужила деятельность человека.

75
#землетрясение

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