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42 минуты назад
В Кемеровской области зафиксировано техногенное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на территории Кемеровской области.
«Как следует из данных Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы, сейсмособытие зафиксировано сегодня, 22 февраля, в 14:50», - сообщает VSE42.RU.
Уточняется, что эпицентром землетрясения стало Красулинское сельское поселение, неподалеку от Прокопьевского муниципального округа. Магнитуда сейсмособытия достигла 2,5.
Сейсмологи уточняют, что причиной послужила деятельность человека.
Уточняется, что эпицентром землетрясения стало Красулинское сельское поселение, неподалеку от Прокопьевского муниципального округа. Магнитуда сейсмособытия достигла 2,5.
Сейсмологи уточняют, что причиной послужила деятельность человека.