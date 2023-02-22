В Липецкой области завтра ветрено, без осадков и до -14

23 и 24 февраля территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 25 февраля регион попадет под влияние атмосферного фронта циклона с запада – пройдут снег и мокрый снег, ветер местами усилится до 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 февраля - 13-14 градусов мороза, что на 8 градусов ниже нормы, 24 февраля – 9-10 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы, 25 февраля – 2 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Ночью – от 15 до 20 градусов мороза, днем – от -9 до -14 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -17 до -19 градусов, днем – от -10 до -12 градусов.



День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.



