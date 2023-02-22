«Каждый одноклассник подходил к моему сыну и бил его кулаком в голову»

Родители двух учеников одной из сельских школ Усманского района утверждают, что их детей избивали одноклассники. В конфликт вмешались полицейские, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка.

В редакцию GOROD48 обратилась мать ученика одной из школ Усманского района. В ее письме говорилось о поборах в школе и буллинге, которому подвергаются дети родителей, несогласных со сложившейся в учебном заведении системой. Мы встретились с двумя семьями, устроившими «бунт на корабле».



— Я мать шестерых детей. В деньгах, мягко говоря, стеснена. В этом сентябре, во время очередного сбора с учеников нашей школы денег на учебные пособия, я нашла на сайте Совета Федерации закон, в котором четко написано, что эти учебные пособия школа предоставляет бесплатно, — рассказывает одна из женщин Лариса Викторовна. — Я поделилась этой информацией в родительском чате, разместила скрины этих законов, и что тут началось! На меня набросился весь родительский комитет. Наш классный руководитель — сын директора школы, и родительский комитет встал на его защиту. Меня начали унижать оскорблять, и в итоге удалили из чата. А через некоторое время мне позвонил отец одного учеников нашего класса. Он мне сказал: «О чем вы говорите, моего сына с 2020-го года избивают в школе и никто не принимает никаких мер...». Мы с ним договорились, что инициируем в школе собрание. Оно состоялось. Обсуждали бесплатные учебные пособия. На собрании присутствовала начальник районного комитета образования Светлана Саливончик, и она признала наши требования обоснованными, обязала школу вернуть нам деньги. Но в то же время она посоветовала нам искать другое учебное заведение, если нам не нравится сложившееся в школе положение вещей. Мы возмутились — как это так, если есть закон, вы его нарушаете, вы признаете нашу правоту, но предлагаете нам искать другую школу?!



Стоит отметить, что в этом селе нет других школ. Существующая— одна на два села, а ближайшая «другая» школа находится в Усмани.



Впрочем, на том собрании, говорили не только о бесплатных учебных пособиях.



— Например, говорили о поборах на ремонт класса, на подарки учителю. А подарки какие-то заоблачные — за 10 тысяч, — продолжает Лариса Викторовна. — Я не давала на них денег, а мужчина, ставший моим союзником, исправно участвовал во всех сборах, но ему это тоже не нравилось. И что же началось на собрании, когда его покинула Светлана Саливончик! Такой критики, таким оскорблениям со стороны членов родительского комитета я не подвергалась никогда! На меня кричали, меня обзывали. Мне пришлось покинуть класс. После всего этого сын рассказал мне, что сыновья трех членов родительского комитета начали настраивать одноклассников против него. Сначала они его толкали, как-то задевали, провоцировали. Их группа увеличивалась, к ней примыкали другие одноклассники. И вот однажды мне позвонили из школы, и сообщили, что мой сын себя плохо чувствует. Меня не было в селе, сына сопроводили домой, а когда я вернулась, он мне рассказал, что к нему подбежал каждый из мальчиков-одноклассников, кроме троих, и ударили по голове. После этого ему стало плохо.



Мальчика отправили к врачу, лечили. У парня остались последствия — психологическая травма. Он отказывался ходить в школу, и мать перевела его на индивидуальное обучение. А потом женщине позвонил отец другого ученика, и рассказал, что его сына тоже избили в школе.



Усманская «прописка»



Мы встретились с этим мужчиной. Владимир рассказал, что он с женой и двумя сыновьями приехал в Усманский район несколько лет назад. До этого 15 лет семья жила в подмосковном Пушкино. Но близость к столице не была комфортной. Скорее наоборот. Подъезды домов, заваленные шприцами, снующие повсюду «грибники» — закладчики, или те, кто эти закладки ищет. Решили переехать на малую родину, в Липецкую область, чтобы отгородить сыновей от ненужного. Здесь семью поджидала другая напасть. В школе сына Владимира избили. Владимир говорит, что в класс вошли трое ребят постарше, и поколотили сына просто из-за того, что он был новичком, не из их села.



— Да дело даже не в моем сыне. Бьют в этой школе очень многих, но кто-то молчит, кому-то деваться некуда, — говорит Владимир. — Не каждый родитель способен об этом заявить. Не у каждого есть возможность перевести ребенка в другую школу, например, возить в Усмань, как делам сейчас мы. Я думаю всему виной — безнаказанность.



После избиения мальчику вызвали «скорую», в больнице у парня диагностировали сотрясение головного мозга и внутричерепную травму. Медики, как и положено, о травме ребенка сообщили в полицию. Обратились в полицию и родители. Как рассказывает Владимир, последствий так и не наступило. Заявление где-то «утонуло».



Потом сына Владимира били еще дважды. Один раз — несколько ребят из класса младше, а совсем недавно, 19 января, его сына избил одноклассник. После этого Владимир и перевел сына в другую школу.



— Подросток ударил моего сына кулаком в голову так, что того рвало и у него кружилась голова. Его после этого госпитализировали, — рассказал Владимир. — А еще раньше этот мальчик повалил его в коридоре, и начал душить. Да, возможно мой сын был не прав, как-то, может, обозвал паренька. И я готов с сыном об этом серьезно говорить, по-отцовски наказывать, воспитывать. Да я и говорил с ним неоднократно на эти темы. Но и избиение за это не оправдывает драчуна. А знаете, у меня и другие мысли на этот счет. Еще более тревожные. А что дальше? Что он может сделать еще? Почему школа и другие надзорные органы и педагоги не занимаются ситуацией?



Директор школы отрицает то, о чем рассказывают родители.



- Наша школа с безупречной репутацией. Одна из самых старых в регионе. Признавалась лучшей в стране. Рассказчики говорят неправду. Поборов у нас нет, все только на добровольной основе. Об избиениях все слишком преувеличено. Все, что происходило — всего лишь детская шалость. Я уже дал письменное объяснение прокуратуре, - сказал директор школы в беседе с журналистом GOROD48.



О ситуации в школе известно и органам образования, и полиции и прокуратуре. В прокуратуре нам сообщили, что по факту избиения сына Владимира проводится проверка. То же самое ответили в полиции: «Проверка проводится». В УМВД России по Липецкой области также рассказали, что мальчику выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. В управлении образования и науки Липецкой области сообщили, что ситуацию намерены держать под контролем.



Известно о случившемся и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.



— Сегодня получил информацию о факте травли ученика в сельской школе. Констатирую, что, к сожалению, этот случай не единичный. Пока есть информация только от одной стороны: избиения, поборы, травля — при полном игнорировании со стороны руководства и педсостава школы. Повторю, это пока только слова родителя предполагаемой жертвы. Я же всегда настаиваю, что вне зависимости от того является ли ребёнок зачинщиком или жертвой, школа и родители должны выступать «единым фронтом» в интересах ребёнка. Разбираться надо со всеми! Поэтому планирую выезд в школу в ближайшее время. Поиск виновных — дело соответствующих правоохранительных структур. Моя задача — обеспечить защиту прав всех несовершеннолетних участников конфликтной ситуации, сказал GOROD48 уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.



