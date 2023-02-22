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В РФ приняли закон о сохранении повышенных пенсий возобновившим службу военным пенсионерам
Правильно сохранить повышенные пенсии вернувшимся на службу военным пенсионерам вне зависимости от их должности", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня, если военные пенсионеры вернулись на военную службу в должности с окладом ниже того, от которого им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшается. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем — повышенном — размере", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как отмечается в документе, пенсия по выслуге лет гарантирует сохранение определенного уровня материальной поддержки с учетом занимаемой на день увольнения должности и воинского звания, - говорится на сайте Госдумы.
При этом среди военных пенсионеров есть граждане, готовые проходить службу в период контртеррористических и иных операций на должностях с окладом ниже того, на основании которого им рассчитывалась пенсия. Но по действующему законодательству при возобновлении выплат после окончания их службы расчет пенсии будет основываться на меньшем окладе и ее размер будет ниже.
"Представляется, что указанное правовое регулирование не отвечает принципу социальной справедливости", — говорится в пояснительной записке.
В связи с этим законом предлагается установить, что после увольнения с последнего места службы, военные пенсионеры смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.
Перерасчет пенсии будет производиться по желанию пенсионера исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Также закон коснется военных пенсионеров, призванных в рамках мобилизации.