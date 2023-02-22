Обманувшие банк на 20 миллионов рублей липчане получили условные сроки

Но деньги им придётся вернуть.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 28-летней женщине и 32-летнему мужчине по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Они похитили деньги банка — речь идёт о сумме в 20 миллионов рублей, при этом мужчина осуждён ещё и за использование поддельного паспорта.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, иск подсудимые не признали, ссылаясь на то, что деньгами они не воспользовались, так как были только исполнителями преступления.



С 1 января по 27 марта 2021 года две другие женщины задумали похитить у ПАО «Совкомбанк» 25 миллионов рублей. По поддельным паспортам, оформленным на руководителей действующих организаций, они решили выдавать за последних других лиц и от их имени получить кредиты на эти организации. После этого они предложили сначала 32-летнему мужчине принять участие в афере за вознаграждение, и он согласился.



Мужчина приходил в банк, выдавая себя за другое лицо (коммерческого директора фирмы), подписывал от его имени документы на открытие расчётного счёта, а также фиктивный договор поручительства. При этом в поддельных паспортах директоров фирм были вклеены фотографии 32-летнего мужчины.



А с июля по август 2021 года две женщины-предполагаемые организаторы мошеннической схемы также предложили им помочь работающей под их руководством в офисе ООО «Эспострой» на улице Литаврина 28-летней женщине - ей якобы было нужно восстановить доступ в систему «БанкКлиент» по «Экспострой». Но на деле женщине тоже пришлось было выдавать себя за директора юрлица по поддельным документам.



В результате в период с 1 января по 12 августа 2021 года на основании подложных документов фирм ООО «Глобал Транс», ООО «Регионстрой», ООО «Канцтанта Сервис», ООО «Веста-Сервис» были заключены кредитные договоры с ПАО «Совкомбанк». Каждый раз на сумму в 5 миллионов рублей.



Мужчина пояснил, что устроился в офис по ремонту компьютеров на улице Литаврина, а 28-летняя женщина работала там же бухгалтером. После обоим предложили ездить оформлять документы и ставить подписи в офисы банка в Воронеж и в Москву: за оформленные кредиты на ООО «Глобал Транс» и ООО «Регионстрой» мужчине даже заплатили вознаграждение - 400 000 рублей. При этом он использовал два поддельных паспорта на чужие фамилии.



28-летняя женщина по той же схеме выступала под видом директоров фирм ООО «Канцтанта Сервис», ООО «Веста-Сервис». Но женщина уверяла, что вклеенную в чужой паспорт свою фотографию увидела уже в момент подписания документов в Москве, и просто растерялась, а позже поинтересовалась у работодателя, что это было. Никакого вознаграждения за участие в афере она не получила, и вообще она узнала о том, что принимала участие в чём-то незаконном только тогда, когда начали поступать звонки из «Совкомбанка».



В результате оба получили условные сроки: мужчина по двум статьям УК РФ: части 4 статьи 159 за мошенничество и части 3 статьи 327 за поддельные документы - в 3 года 1 месяц, женщина — 3 года за мошенничество. У обоих установлен испытательный срок в 3 года. Также они должны вернуть банку 20 миллионов рублей — по 10 миллионов каждый.