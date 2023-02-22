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51 минуту назад
Двое рабочих погибли при взрыве на месторождении «НОВАТЭКа» в ЯНАО
Взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа в ЯНАО, два человека погибли.
Взрыв газовоздушной смеси произошел на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в результате двое рабочих погибли, один пострадал, - сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц по ч.3 ст.217 УК РФ.
По данным следствия, накануне на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих 39 и 30 лет погибли. Еще один рабочий коммерческой организации получил травмы и был доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.
Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, добычей на нем занимается "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз". Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2019 году. Годовой проектный уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц по ч.3 ст.217 УК РФ.
По данным следствия, накануне на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих 39 и 30 лет погибли. Еще один рабочий коммерческой организации получил травмы и был доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.
Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, добычей на нем занимается "НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз". Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2019 году. Годовой проектный уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. тонн газового конденсата.