Общество

18 минут назад

Липчане стали заметно реже жаловаться на шум

1 87
#Роспотребнадзор #торговля #права потребителей
Липчане стали заметно реже жаловаться на шум

По-прежнему часто жалуются на качество жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, деятельности на финансовом рынке, качество бытового обслуживания населения и медицинских услуг.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в минувшем году количество обращений в Роспотребнадзор в Липецкой области снизилось на 20% и составило 6 611. Структура обращений остается стабильной: 71% жалоб в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, 29% – по защите прав потребителей.

Снижение количества обращений наблюдается по качеству воды – в 1,4 раза, качеству воды водоемов – в 1,4 раза, шума – в 2 раза, на качество почвы - на 2%, на качество атмосферного воздуха - на 1%.

55% обращений по защите прав потребителей связано с нарушением прав в сфере розничной торговли, 45% - в сфере услуг. При этом наибольший удельный вес имеют жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, деятельности на финансовом рынке, качество бытового обслуживания населения и медицинских услуг.

При рассмотрении обращений по защите прав потребителей были проведены 312 контрольных или надзорных мероприятия, по нарушениям составлено 146 протоколов, вынесено 130 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа, на рассмотрение в суды направлено 32 материала.

В структуре профилактических мероприятий 64% приходилось на сферу торговли. Основные нарушения – это нарушения правил продажи (товар ненадлежащего качества, возврат товара, возврат денежных средств за товар, контрафактный товар), введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товаров, не предоставление необходимой информации, обязательность которой предусмотрена законодательством.

В сфере оказания услуг большинство нарушений касалось включения в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не предоставление необходимой информации, обязательность которой предусмотрена законодательством.

В суды было направлено 68 исков в защиту прав потребителей, предоставлено 92 заключения по делам о защите прав потребителей. В результате в пользу потребителей присуждено более 7,5 миллиона рублей.
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#Роспотребнадзор #торговля #права потребителей

Комментарии (1)

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А что толку жаловаться!

3 минуты назад
Сколько не жаловался !!! да куда только не обращался -толку ноль!
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