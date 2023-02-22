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16 минут назад

В Воронежской области двое погибли в столкновении микроавтобуса с грузовиком

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#ДТП #авария

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем.

Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области.

Накануне примерно в 20.10 часов в Лискинском районе Воронежской области на 7 км автодороги "Лиски-Средний Икорец" 33-летний местный житель за рулем "XOWO", по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фольксваген Транспортер", за рулем которого находился 48-летний житель райцентра, - сообщает УМВД по региону.

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" от полученных травм скончался на месте, его 47-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще один пассажир данного автомобиля, 15-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести была госпитализирована, - говорится в сообщении УМВД.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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#ДТП #авария

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