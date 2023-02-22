В России

58 минут назад

На складе холодильников в Красноярске возник крупный пожар

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#пожар #склад

Крупный пожар возник на складе в Красноярске. Тушение огня осложняется большой горючей нагрузкой, поскольку на складе хранятся холодильники. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

В Красноярске горит складское помещение на ул. Свердловской. По предварительной информации, площадь пожара составляет 2500 кв. м, - говорится в сообщении МЧС.

Из горящего здания были эвакуированы 10 человек.

Пожар ликвидируют более 70 сотрудников МЧС России и 25 единиц техники. На месте проводится наращивание сил и средств. Тушение продолжается.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По факту пожара прокуратура организовала проверку.
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#пожар #склад

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