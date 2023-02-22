58 минут назад
На складе холодильников в Красноярске возник крупный пожар
Крупный пожар возник на складе в Красноярске. Тушение огня осложняется большой горючей нагрузкой, поскольку на складе хранятся холодильники. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.
Из горящего здания были эвакуированы 10 человек.
Пожар ликвидируют более 70 сотрудников МЧС России и 25 единиц техники. На месте проводится наращивание сил и средств. Тушение продолжается.
Информация о пострадавших пока не поступала.
По факту пожара прокуратура организовала проверку.