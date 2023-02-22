Коронавирус

сегодня, 11:32

Заболели COVID-19 за сутки меньше жителей Липецкой области, чем выздоровели

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#коронавирус
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Заболели COVID-19 за сутки меньше жителей Липецкой области, чем выздоровели

Сегодня сообщили о 96 выздоровевших — это рекорд последних 30-ти дней.

В Липецкой области за сутки выявили 88 случаев COVID-19, никто не умер. Госпитализировали 13 человек, а выздоровели 96 человек. Для сравнения: 22 февраля 2022 года были выявлены 802 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 178 634 случая COVID-19, выздоровели 173 299 человек, умерли 3 954 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 360 случаев COVID-19, в Тамбовской области — 192 (накануне сообщалось о 20 заболевших за сутки), в Рязанской области — 101, в Тульской области — 67, в Курской области — 56, в Орловской области — 50. В Тамбовской и Тульской областях умерли по одному человеку.

В России за сутки выявили 13 954 случая COVID-19, госпитализировали 1 800 человек, выздоровели 15 408 человек, умерли 34 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 203 942 случая COVID-19, выздоровели 21 542 609 человек, умер 395 901 человек.
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#коронавирус
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