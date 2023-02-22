Кабмин упростил порядок заключения договоров водопользования

Ранее срок предоставления госуслуги по оформлению договоров водопользования был сокращён до 15 дней для граждан и представителей бизнеса, которые приобретают это право на специально организованных аукционах.





Уточняется, что меры коснутся граждан и компаний, предоставляющих услуги в сфере судоремонта, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения, а также тех, кто реализует проекты в сфере гидроэнергетики, - говорится на



Сократить сроки предоставления госуслуги удалось за счёт перевода в электронный вид согласования условий водопользования, подготовки разрешительных документов и регистрации уже принятых решений в государственном водном реестре.



Изменения позволят перейти к реестровой модели оказания государственной услуги – в этом случае юридически значимой является запись, внесённая в реестр. У бизнеса появляется возможность получить выписки из реестра в форме электронного документа. При желании заявителей им также может быть предоставлена бумажная выписка.



Ранее срок предоставления госуслуги по оформлению договоров водопользования был сокращён до 15 дней для граждан и представителей бизнеса, которые приобретают это право на специально организованных аукционах. Физически лица, индивидуальные предприниматели и организации смогут быстрее заключать договоры водопользования, для которых не нужно проведение аукциона, – сроки предоставления этой государственной услуги сокращены с 30 календарных дней до 15 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Уточняется, что меры коснутся граждан и компаний, предоставляющих услуги в сфере судоремонта, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения, а также тех, кто реализует проекты в сфере гидроэнергетики, - говорится на сайте правительства Сократить сроки предоставления госуслуги удалось за счёт перевода в электронный вид согласования условий водопользования, подготовки разрешительных документов и регистрации уже принятых решений в государственном водном реестре.Изменения позволят перейти к реестровой модели оказания государственной услуги – в этом случае юридически значимой является запись, внесённая в реестр. У бизнеса появляется возможность получить выписки из реестра в форме электронного документа. При желании заявителей им также может быть предоставлена бумажная выписка.Ранее срок предоставления госуслуги по оформлению договоров водопользования был сокращён до 15 дней для граждан и представителей бизнеса, которые приобретают это право на специально организованных аукционах.