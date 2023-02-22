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56 минут назад
Власти РФ утвердили повышенный тариф на проезд автомобилей по новым платным дорогам
На повышении тарифов проезда по платным федеральным дорогам настаивал Минтранс.
Кабмин утвердил новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и участкам таких дорог. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, водители легковых автомобилей будут платить за 1 км 5 рублей (ранее 3 рубля) в отношении реконструированных платных дорог общего пользования и платных участков дорог федерального значения; 8 рублей в отношении платных дорог, созданных в результате строительства и 29 рублей (ранее 21 рубль) за проезд по тоннелям, мостам или другим искусственным дорожным сооружениям.
Уточняется, что водители легковых автомобилей будут платить за 1 км, если участок дороги находится в концессии (реконструируется за счет инвестора) 16,5 рублей (ранее 12 рублей) за проезд по платным участкам федеральных трасс; 115,5 рублей за 1 км (ранее 84 рубля) за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям, к которым относятся тоннели и мосты.
Водители грузовиков и транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за 1 км проезда 14,25 рублей (ранее 9,5 рублей) по отреставрированным платным участкам дорог; 25 рублей по платным участкам новых дорог; 91,5 рубля (ранее 66,5 рубля) по мостам, туннелям и другим искусственным дорожным сооружениям.
При этом водители транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за километр проезда по дорогам, находящимся в концессии 25 рублей за километр проезда по новым трассам; 14,25 рублей за километр проезда по реконструированным участкам дороги.
Стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям составит 91,5 за километр (ранее 66,5 рублей). Для трасс в концессии предельный тариф увеличится до 53 рубля и до 370 рублей за проезд по мостам за километр пути.
Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м, проезд по новым платным дорогам будет стоить 12 рублей, по старым — 6,75 рублей за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рублей за километр (ранее — 31,5 рубля).
Данная мера обсуждалась в течение прошлого года. В пояснительной записке к проекту постановления о ней, который готовил Минтранс РФ, отмечалось, что повышение тарифных максимумов, в частности, необходимо из-за роста себестоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор". В октябре проект прошел публичное обсуждение и был согласован Минфином и Минэкономразвития.
4 октября 2022 года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить "гибкое тарифное регулирование" при "соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог", - считает ведомство.
Кроме того, Минтранс подсчитал, что спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, "так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза", - передает РБК.
Согласно документу, водители легковых автомобилей будут платить за 1 км 5 рублей (ранее 3 рубля) в отношении реконструированных платных дорог общего пользования и платных участков дорог федерального значения; 8 рублей в отношении платных дорог, созданных в результате строительства и 29 рублей (ранее 21 рубль) за проезд по тоннелям, мостам или другим искусственным дорожным сооружениям.
Уточняется, что водители легковых автомобилей будут платить за 1 км, если участок дороги находится в концессии (реконструируется за счет инвестора) 16,5 рублей (ранее 12 рублей) за проезд по платным участкам федеральных трасс; 115,5 рублей за 1 км (ранее 84 рубля) за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям, к которым относятся тоннели и мосты.
Водители грузовиков и транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за 1 км проезда 14,25 рублей (ранее 9,5 рублей) по отреставрированным платным участкам дорог; 25 рублей по платным участкам новых дорог; 91,5 рубля (ранее 66,5 рубля) по мостам, туннелям и другим искусственным дорожным сооружениям.
При этом водители транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за километр проезда по дорогам, находящимся в концессии 25 рублей за километр проезда по новым трассам; 14,25 рублей за километр проезда по реконструированным участкам дороги.
Стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям составит 91,5 за километр (ранее 66,5 рублей). Для трасс в концессии предельный тариф увеличится до 53 рубля и до 370 рублей за проезд по мостам за километр пути.
Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м, проезд по новым платным дорогам будет стоить 12 рублей, по старым — 6,75 рублей за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рублей за километр (ранее — 31,5 рубля).
Данная мера обсуждалась в течение прошлого года. В пояснительной записке к проекту постановления о ней, который готовил Минтранс РФ, отмечалось, что повышение тарифных максимумов, в частности, необходимо из-за роста себестоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор". В октябре проект прошел публичное обсуждение и был согласован Минфином и Минэкономразвития.
4 октября 2022 года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить "гибкое тарифное регулирование" при "соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог", - считает ведомство.
Кроме того, Минтранс подсчитал, что спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, "так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза", - передает РБК.