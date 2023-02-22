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56 минут назад

Власти РФ утвердили повышенный тариф на проезд автомобилей по новым платным дорогам

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#платные дороги #повышенный тариф

На повышении тарифов проезда по платным федеральным дорогам настаивал Минтранс.

Кабмин утвердил новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным дорогам и участкам таких дорог. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, водители легковых автомобилей будут платить за 1 км 5 рублей (ранее 3 рубля) в отношении реконструированных платных дорог общего пользования и платных участков дорог федерального значения; 8 рублей в отношении платных дорог, созданных в результате строительства и 29 рублей (ранее 21 рубль) за проезд по тоннелям, мостам или другим искусственным дорожным сооружениям.

Уточняется, что водители легковых автомобилей будут платить за 1 км, если участок дороги находится в концессии (реконструируется за счет инвестора) 16,5 рублей (ранее 12 рублей) за проезд по платным участкам федеральных трасс; 115,5 рублей за 1 км (ранее 84 рубля) за проезд по платным искусственным дорожным сооружениям, к которым относятся тоннели и мосты.

Водители грузовиков и транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за 1 км проезда 14,25 рублей (ранее 9,5 рублей) по отреставрированным платным участкам дорог; 25 рублей по платным участкам новых дорог; 91,5 рубля (ранее 66,5 рубля) по мостам, туннелям и другим искусственным дорожным сооружениям.

При этом водители транспорта с прицепом высотой 2,6 м и более должны будут заплатить за километр проезда по дорогам, находящимся в концессии 25 рублей за километр проезда по новым трассам; 14,25 рублей за километр проезда по реконструированным участкам дороги.

Стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям составит 91,5 за километр (ранее 66,5 рублей). Для трасс в концессии предельный тариф увеличится до 53 рубля и до 370 рублей за проезд по мостам за километр пути.

Для других транспортных средств, включая автомобили с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м, проезд по новым платным дорогам будет стоить 12 рублей, по старым — 6,75 рублей за 1 км. Стоимость проезда по искусственным дорожным сооружениям составит 43,5 рублей за километр (ранее — 31,5 рубля).

Данная мера обсуждалась в течение прошлого года. В пояснительной записке к проекту постановления о ней, который готовил Минтранс РФ, отмечалось, что повышение тарифных максимумов, в частности, необходимо из-за роста себестоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор". В октябре проект прошел публичное обсуждение и был согласован Минфином и Минэкономразвития.

4 октября 2022 года Минтранс предложил увеличить тарифы на проезд по платным дорогам, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства увеличилась в среднем на 12% без учета инфляции. Увеличение максимального тарифа позволит обеспечить "гибкое тарифное регулирование" при "соблюдении баланса экономики проектов и выгод пользователей платных участков автомобильных дорог", - считает ведомство.

Кроме того, Минтранс подсчитал, что спрос на платные автомобильные дороги увеличивается ежегодно, "так как с 2015 по 2021 год количество проездов пользователей возросло в четыре раза", - передает РБК.


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#платные дороги #повышенный тариф

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