Общество
сегодня, 09:59
Липчане жалуются на потоп в районе Центрального рынка
Ручьи текут второй день.
Липчане жалуются на то, что в районе Центрального рынка во дворе многоквартирных домов второй день – настоящий потоп.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», накануне специалисты компании уже выезжали на место: утечка произошла по адресу: улица Гоголя, 2, и она происходит в районе площадки, на которой расположены мусорные контейнеры.
«Собственника попросили убрать мусорные контейнеры, и как только это произойдёт, аварийная бригада приступит к работам. Ожидается, что демонтаж контейнерной площадки проведут уже сегодня, и завтра утечка будет устранена», - отметили в пресс-службе.
Фото, видео - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», накануне специалисты компании уже выезжали на место: утечка произошла по адресу: улица Гоголя, 2, и она происходит в районе площадки, на которой расположены мусорные контейнеры.
«Собственника попросили убрать мусорные контейнеры, и как только это произойдёт, аварийная бригада приступит к работам. Ожидается, что демонтаж контейнерной площадки проведут уже сегодня, и завтра утечка будет устранена», - отметили в пресс-службе.
Фото, видео - vk.com/myregion48
Сосед
Местный
Житель
всё в покрышках
Водяной
Да ну?
Галина
Суровый липчанин