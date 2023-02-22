Общество

сегодня, 09:59

Липчане жалуются на потоп в районе Центрального рынка

8 1288
#ЖКХ #вода
5

Ручьи текут второй день.

Липчане жалуются на то, что в районе Центрального рынка во дворе многоквартирных домов второй день – настоящий потоп.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», накануне специалисты компании уже выезжали на место: утечка произошла по адресу: улица Гоголя, 2, и она происходит в районе площадки, на которой расположены мусорные контейнеры.

«Собственника попросили убрать мусорные контейнеры, и как только это произойдёт, аварийная бригада приступит к работам. Ожидается, что демонтаж контейнерной площадки проведут уже сегодня, и завтра утечка будет устранена», - отметили в пресс-службе.

Фото, видео - vk.com/myregion48 
8 1288
#ЖКХ #вода
5

Комментарии (8)

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Сосед

3 минуты назад
Возле этих домов вечная многолетняя лужа, где летом живут утки. Написаны сотни заявлений, но до сих пор никто даже пальцем не пошевелил.
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Местный

17 минут назад
Первую заявку про фонтанчик возле мусорки подавали 5 го января. Там уже грунт проседать начал. Скоро вся площадка провалится. Как дорога на Советской
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Житель

38 минут назад
А вчера нельзя было руководителям связаться и убрать сразу контейнеры? Или не царское дело, будем письма друг другу писать? Нанять кран, машину, сдвинуть в сторону? Идиотизм!!!
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всё в покрышках

56 минут назад
ещё кому-то в голову приходит деревья закольцовывать в этот мусор
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Водяной

57 минут назад
Галина, ну вот и хорошо. Граждане, берите пример!
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Да ну?

сегодня, 10:35
Суровый липчанин, и в чём косяк? В том, что определили место утечки, которую не могут устранить, пока контейнеры не уберут?
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Галина

сегодня, 10:33
Ничего страшного, мы все оплатим по ОДН!!!!!!!!!!!!!
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Суровый липчанин

сегодня, 10:14
Что-то РВК в последнее время косячит много. Надо бы проверить эту компанию на профпригодность
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