Липчане жалуются на потоп в районе Центрального рынка

Ручьи текут второй день.

Липчане жалуются на то, что в районе Центрального рынка во дворе многоквартирных домов второй день – настоящий потоп.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», накануне специалисты компании уже выезжали на место: утечка произошла по адресу: улица Гоголя, 2, и она происходит в районе площадки, на которой расположены мусорные контейнеры.«Собственника попросили убрать мусорные контейнеры, и как только это произойдёт, аварийная бригада приступит к работам. Ожидается, что демонтаж контейнерной площадки проведут уже сегодня, и завтра утечка будет устранена», - отметили в пресс-службе.