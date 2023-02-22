32 минуты назад
Подозреваемый в убийстве тестя гвоздодёром и ножом арестован на два месяца
По данным следствия, 62-летний мужчина во время семейного конфликта несколько раз ударил тестя гвоздодёром, а потом добил ножом.
Постановление об аресте ещё не вступило в силу.
Напомним, 62-летний житель села Дубовое Чаплыгинского района задержан 20 февраля по по подозревают в убийстве 76-летнего тестя.
По данным следствия, 19 февраля во время семейного конфликта мужчина нанес тестю несколько ударов гвоздодёром по плечу и голове, и ножом в тело, руки и ноги. От множественных колото-резаных ран 76-летний пенсионер умер.
В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».