Происшествия

32 минуты назад

Подозреваемый в убийстве тестя гвоздодёром и ножом арестован на два месяца

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#убийство
Подозреваемый в убийстве тестя гвоздодёром и ножом арестован на два месяца

По данным следствия, 62-летний мужчина во время семейного конфликта несколько раз ударил тестя гвоздодёром, а потом добил ножом.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 62-летнему подозреваемому в убийстве 76-летнего тестя. Решением суда мужчина заключен под стражу на два месяца - время предварительного следствия.

Постановление об аресте ещё не вступило в силу.

Напомним, 62-летний житель села Дубовое Чаплыгинского района задержан 20 февраля по по  подозревают в убийстве 76-летнего тестя.

По данным следствия, 19 февраля во время семейного конфликта мужчина нанес тестю несколько ударов гвоздодёром по плечу и голове, и ножом в тело, руки и ноги. От множественных колото-резаных ран 76-летний пенсионер умер.

В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».


260
#убийство

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