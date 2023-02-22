Сегодня в Липецке: похолодание, предвкушение 23 февраля и какие «мужские» профессии востребованы

Рассказываем всё, что нужно знать про наступающую среду.

Февраль стал похож сам на себя

Ого! А столбик термометра устремился резко вниз. Сегодня днём в Липецке будет до 11-13 градусов мороза, такую зиму уже не назовешь тёплой. Пойдёт и снег, правда, липецких коммунальщиков он всё ещё жалеет и будет умеренным.







Отключения

Сегодня не обойдётся без плановых отключений холодного водоснабжения. В центре Липецка с 10:00 до 20:00 неудобство испытают только жители дома на улице Победы, 53.







Остальные отключения на окраине в частном секторе улиц Морской и Речной. Без воды останется база отдыха «Вирпул» и Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор».

Посёлок Заречье без света

Без света с 09:00 до 17:00 останется дом на Лебедянском шоссе, 8. На час меньше – до 16:00 будут ждать в потёмках жители улице Зои Космодемьянской, 2, 2/1, 2б, 4а, 8; а также жители посёлка Заречье на улицах Полетаева и Тюленина, переулках Хвойного и Черниговского.







Пробки

С раннего утра заторы уже начали собираться на главных липецких магистралях: проспекте Победы, улицах Московской, Гагарина, Неделина, Терешковой, Циолковского. Но пробка может образоваться в любом месте – достаточно легкой аварии. Поэтому перед выездом советуем вам потратить пару минут на изучение обстановки в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях. Это позволить выбрать оптимальный маршрут и по возможности объехать проблемные места.



В честь Дня защитника Отечества

Несколько мероприятий будут посвящены предстоящему мужскому празднику.

В ДК «Рудничный» (ул. Ударников,13) в 18:00 пройдёт концерт местных творческих коллективов, посвящённый 23 февраля.







А в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова,25) в 17:00 встреча с кавалером ордена Мужества И.Сорокиным, бойцами отряда спецназа УФСИН, праздничный концерт с участием артистов Детской школы искусств №1 и артистов ОП «Студёновский».

В 18:00 там же начнутся соревнования по настольному теннису в честь Дня защитника Отечества.

Самый патриотический спектакль Липецка

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой,3) сегодня в 17:00 покажет свой самый патриотичный спектакль «Эпоха Водолея».

Это третья в нашей стране профессиональная сценическая постановка на тему чеченской компании, автор пьесы Александр Пономарёв, в прошлом боец липецкого ОМОНа, семь раз ездивший в командировки на Северный Кавказ.







По сюжету лейтенант Володя Костромин женился на чеченке Лейле, что вызвало бурю противоречивых эмоций у родственников с обеих сторон. Что ждет молодую пару? Почему война ломает простые человеческие отношения Таких историй, как эта, — тысячи...

Для вас, мужчины

Липецкий Дом музыки (ул. Осипенко, 18) приглашает на концерт «Для вас, мужчины» от Липецкого джазового оркестра (художественный руководитель Дмитрий Кошкин).

С сольной программой выступит вокалистка Наталья Волкова. Вы увидите и услышите джазовые и эстрадные произведения российских и зарубежных авторов, хиты мировой музыки и шлягеры советской эстрады. Программу концерта разнообразят шоу-балет «Тропиканка» (руководитель Ольга Раздорских) и студенты Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова.



Любителей музыки приглашают в вирт

В концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) сегодня концерт с участием артистов ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, композитора Александры Пахмутовой и актёров Большого театра.

Правда, концерт… виртуальный. Посетителям покажут на большом экране запись выступления в столичном Большом театре от 23 февраля 2022 года.







В чём прелесть таких концертов? Не всегда липчане имеют возможность лично побывать в концертных залах страны, а тут частично передана уникальная атмосфера. С просмотром дома по телевизору это не сравнить: во-первых, на экране артисты в натуральную величину, а во-вторых – профессиональный звук.

Виртуальный концерт начнётся в 18:00, стоимость билета всего 100 рублей.

Лучшие каверы в ОЦКНТ

На сцене Областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) в 19:00 начнётся концерт липецкой кавер-круппы «The idols».

Липецкие музыканты имеют опыт выступлений не только в родном городе, но и в Воронеже, Рязани, Куске, Белгороде и других городах. Они исполняют хиты отечественной и зарубежной эстрады. В сегодняшнем вечернем плей-листе песни Zivert, The Rasmus, Димы Билана и даже «Иванушек Интернешнл». Любителям обещают живой звук, яркое шоу и море драйва. Билеты – 200-300 рублей.







Фото Евгения Ковалько, предоставлено группой «The idols»

Блины в бутылке

В Липецке продолжается масленичная неделя и мы публикуем новы оригинальные рецепты блинов. Сегодня про то, как приготовить лакомство, не запачкав рук. Блины в бутылке – это ещё и практично. Готовую смесь удобно поставить в холодильник и жарить блины по мере необходимости. Только не храните тесто дольше суток!



Итак, просто возьмите пустую чистую 1,5-литровую пластиковую бутылку. С помощью воронки в неё нужно добавить жидкие компоненты, а потом сыпучие: 600 мл молока, 3 ст. л. растительного масла, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и 10 ст. л. муки (с горкой). Закрутить крышку бутылки и взболтать пока масса станет однородной. Тесто наливать небольшими порциями на сковороду и печь как обычно.

В Липецке повысился спрос на мужские профессии

Накануне мужского праздника мы можем порадовать «сильный пол», что он становится всё более востребован.

В смысле, растёт спрос на истинно мужские профессии, такие, как токарь и фрезеровщик. По данным сервиса по поиску работы hh.ru, спрос на эти специальности только за минувшие год в Липецке вырос на 49 процентов! Это оставило более 1000 вакансий в год. Чаще всего эти специальности востребованы в машиностроении, авторемонте и металлургии.





