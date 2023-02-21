В России

53 минуты назад

В России резко выросло число пиратских сайтов с фильмами и сериалами

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В русскоязычном сегменте интернета быстро растет число пиратских сайтов, сообщили «Известиям» специалисты компании Angara Security. 

Только за 1-10 февраля количество регистраций доменов по тематике фильмов и сериалов увеличилось на 64% в сравнении с тем же периодом января. 

«Согласно нашим данным, подавляющее большинство вновь созданных сайтов принадлежит пиратам», — отметила эксперт отдела систем мониторинга и реагирования Angara Security Виктория Варламова. 

Подобная активность связана с тем, что злоумышленники «внимательно следят за повесткой по контенту и пользуются ей в своих целях», добавила она. 

«Действительно, на фоне санкционных ограничений в последнее время отмечается рост числа пиратских сайтов с фильмами и сериалами, поскольку из легальных онлайн-кинотеатров удаляется все больше популярного зарубежного контента», — сказал руководитель компонента Endpoint Security экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко. 

1 февраля российские онлайн-кинотеатры удалили антологию фильмов про Гарри Поттера и франшизу «Фантастические твари». Как ранее писали «Известия», c 1 марта из онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» пропадут более 200 фильмов Disney, 20th Century Studios (Fox), Sony. Например, пользователи онлайн-кинотеатра потеряют доступ к таким картинам, как «Зверополис», «Рататуй», «Крепкий орешек», «Ледниковый период» и многим другим. 

«Зритель привык к качественному западному контенту и хочет смотреть именно его. Его приучили платить за это — он платил. Теперь на платных платформах контент перестает быть доступен — пользователь уходит к пиратам», — отметил кинокритик и обозреватель «Известий» Сергей Сычев. 
По его словам, правовые вопросы обычного зрителя не волнуют.

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