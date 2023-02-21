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Жителю Липецка сломали челюсть в ночном клубе: его жена просит помощи в поиске нападавшего

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#драка
Жителю Липецка сломали челюсть в ночном клубе: его жена просит помощи в поиске нападавшего
По словам Ольги Кретовой, около шести утра 19 февраля у КРК «Мегаполис» какой-то парень ударил ее мужа. Тот упал на ступеньки и разбил голову. 

«К нам подошёл данный персонаж, завел беседу, дальше как в бреду: меня отводят охранники, муж и он оказываются у лестницы и единственное, что я вижу, как он ни с того ни с сего бьёт моего мужа по лицу (конфликта между ними не было, за что ударил до сих пор не понятно). Муж сейчас в больнице с переломом челюсти, под вопросом сложная операция на сустав, пробита голова (после удара он потерял сознание и упал головой на ступеньки), сотрясение мозга. А данный персонаж просто разворачивается и уходит, видя при этом, что мой муж лежит без сознания в луже крови. Я попыталась его остановить, но это было просто нереально, маленький на вид, он был как скала, я даже с места его сдвинуть не могла. В итоге он просто развернулся и ушёл вместе со своей девушкой в сторону остановки. Пока я пыталась его остановить и заставить дождаться полицию, он несколько раз мне повторил: «мне за этого ничего не будет» и «моя куртка стоит дороже, чем ты!», —  пишет на своих страницах в социальных сетях Ольга Кретова. 

Ольга опубликовала фотографии предполагаемого виновника серьезных травм ее мужа и двух женщин, которые могли видеть нападение, но их не опросили прибывшие к клубу полицейские.

В КРК «Мегаполис» нам сообщили, что о причинах конфликта охране клуба также неизвестно.

«Наши сотрудники оперативно предприняли все необходимые действия, оказали мужчине первую медицинскую помощь, вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Администрация комплекса всячески содействует правоохранительным органам в расследовании произошедшего, в том числе даны необходимые пояснения, предоставлена запись с камеры наблюдения», — сообщили GOROD48 в администрации «Мегаполиса».

Доследственную проверку обстоятельств получения жителем Липецка серьезных травм отдел полиции №2.

«Изъяты данные видеонаблюдения, устанавливаются обстоятельства происшествия. Также для квалификации необходимы результаты судебно-медицинской экспертизы, данные о тяжести полученных травм. Очевидцы событий могут также обратиться в полицию самостоятельно», —рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
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#драка

Комментарии (8)

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Шоб я так жил

1 минуту назад
Воскресенье , утро , я из бара выхожу и домоой , а не на работу к 8.00
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Animal Planet.

16 минут назад
Нормальные люди в 6 утра идут гулять с собакой,а если не охота вставать,то в 7 утра,а не шляются по всяким злачным местам.
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дед

26 минут назад
охранники зачем жену отвели, в курсе что будет были. Они его отлично знают и ситуацию тоже.
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Ответ

48 минут назад
Однако, бывает , ты просто ночные клубы не посещаешь .
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Лорд

50 минут назад
Помню на ДР пригласили меня в это заведение. У барной стойки стоят курят девицы и стряхивают пепел на обувь. Шум, гам, пелена тумана на танцполе. Музон кровь из ушей. Такое чувство , что ты попал в преисподнюю. Это правда было 10 лет назад. Место конечно неадекват . Больше я там не был .
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Снежинка

53 минуты назад
Жаль мужчину, но какого спрашивается мотаетесь по клубам под утро, не сидится дома
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555

53 минуты назад
Надо дома быть с мужем
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Однако

55 минут назад
Просто так ничего не бывает...
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