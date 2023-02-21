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Липецкая вечЁрка: электробусы в дар, учения на вокзале и сколько зарабатывают в Липецке мужчины
Сегодня, 21 февраля, стало известно о том, что Липецк получит в дар электробусы, учения на железнодорожном вокзале перепугали горожан, и статистики составили портрет липецкого мужчины в цифрах.
Депутат Евгений Павлов тут же поинтересовался судьбой пяти электробусов, которые купили несколько лет назад за 82 миллиона рублей. Оказалось, что машины пока стоят на приколе, из-за поломанных датчиков. Когда «Горэлектротранс» получит комплектующие, электробусы выйдут на линии.
Подарки лишними не бывают. тем более, что с городским бюджетом не все так радостно. Он рекордный, но не только по доходам и расходам, но и по дефициту — 1,3 миллиарда рублей. Такой «дыры» в городской казне еще не было.
Сегодня утром липчан озадачило скопление полицейских, нарядов оперативных служб и техники на железнодорожном вокзале. Ничего чрезвычайного не произошло, на вокзале проходили учения, они не повлияли на график поездов.
— К полудню, после выполнения всех поставленных задач, железнодорожный вокзал начал работу в штатном режиме, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«РВК-Липецк» продолжает собирать данные о счетчиках горячей воды. Люди пожилого возраста атакуют офис компании, с трудностями столкнулись и те, кто хотел передать данные дистанционно — почти на полдня завис сайт компании. Энергетики предложили новые каналы связи — передавать информацию через мессенджеры. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.
Накануне Дня защитника Отечества Липецкстат собрал портрет мужчины в цифрах. Среднестатистический липчанин — горожанин около сорока лет, со средним профессиональным образованием, не курящий и старающийся вести здоровый образ жизни. Он женат, воспитывает двоих детей, работает по найму в традиционно мужской сфере деятельности, со средней зарплатой более 50 тысяч рублей.
Кстати, самому пожилому мужчине в регионе, который решил впервые жениться, оказалось 82 года.
— 82 года??? Орёл! Гусар!!! — заметил Смех.
Кстати, 23 февраля ограничат продажу алкоголя. Не волнуйтесь, ненадолго и не везде. Только на время возложения цветов к памятнику на площади Героев, с 10.00 до 11.00 и только в магазинах, которые находятся недалеко от мемориала.
И еще немного статистики. Естественная убыль населения Липецкой области снизилась за год на 38%.
Завтра в Липецке похолодает, поэтому подумайте о том, как одеться. По прогнозам синоптиков, в городе ночью будет от -15 до -17 градусов, днем не сильно теплее — от -11 до -13 градусов.
В Задонском районе сугробы побольше, чем в Липецке. И там на днях заметили волков.
Бабка
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