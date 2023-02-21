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Липецкая вечЁрка: электробусы в дар, учения на вокзале и сколько зарабатывают в Липецке мужчины

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#вечЁрка #электробус #учения #Липецкстат
Липецкая вечЁрка: электробусы в дар, учения на вокзале и сколько зарабатывают в Липецке мужчины

Сегодня, 21 февраля, стало известно о том, что Липецк получит в дар электробусы, учения на железнодорожном вокзале перепугали горожан, и статистики составили портрет липецкого мужчины в цифрах.

Вы любите получать подарки? Липецк получит практически в дар 10 электробусов и две станции подзарядки. Они идут дополнением к трамвайной концессии. Сегодня об этом депутатам горсовета рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

Депутат Евгений Павлов тут же поинтересовался судьбой пяти электробусов, которые купили несколько лет назад за 82 миллиона рублей. Оказалось, что машины пока стоят на приколе, из-за поломанных датчиков. Когда «Горэлектротранс» получит комплектующие, электробусы выйдут на линии. 

Подарки лишними не бывают. тем более, что с городским бюджетом не все так радостно. Он рекордный, но не только по доходам и расходам, но и по дефициту — 1,3 миллиарда рублей. Такой «дыры» в городской казне  еще не было.

Сегодня утром липчан озадачило скопление полицейских, нарядов оперативных служб и техники на железнодорожном вокзале. Ничего чрезвычайного не произошло, на вокзале проходили учения, они не повлияли на график поездов.

 — К полудню, после выполнения всех поставленных задач, железнодорожный вокзал начал работу в штатном режиме, — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

«РВК-Липецк» продолжает собирать данные о счетчиках горячей воды. Люди пожилого возраста атакуют офис компании, с трудностями столкнулись и те, кто хотел передать данные дистанционно — почти на полдня завис сайт компании. Энергетики предложили новые каналы связи — передавать информацию через мессенджеры. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.

Накануне Дня защитника Отечества Липецкстат собрал  портрет мужчины в цифрах. Среднестатистический липчанин — горожанин около сорока лет, со средним профессиональным образованием, не курящий и старающийся вести здоровый образ жизни. Он женат, воспитывает двоих детей, работает по найму в традиционно мужской сфере деятельности, со средней зарплатой более 50 тысяч рублей.

Кстати, самому пожилому мужчине в регионе, который решил впервые жениться, оказалось 82 года.

 — 82 года??? Орёл! Гусар!!! — заметил Смех.

Кстати, 23 февраля ограничат продажу алкоголя. Не волнуйтесь, ненадолго и не везде. Только на время возложения цветов к памятнику на площади Героев, с 10.00 до 11.00 и только в магазинах, которые находятся недалеко от мемориала.

И еще немного статистики. Естественная убыль населения Липецкой области снизилась за год на 38%

Завтра в Липецке похолодает, поэтому подумайте о том, как одеться. По прогнозам синоптиков, в городе ночью будет от -15 до -17 градусов, днем не сильно теплее — от -11 до -13 градусов.

В Задонском районе сугробы побольше, чем в Липецке. И там на днях заметили волков.

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#вечЁрка #электробус #учения #Липецкстат

Комментарии (2)

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Бабка

56 минут назад
Департамент транспорта,подумайте пожалуйста о людях,чтобы люди не мёрзли на остановках по часу.Сегодня на жд вокзале в сторону Ривьеры ждали 324 автобус 40 минут,опаздали на работу и автобус битком,а 317 за это время проехало8.Не оправдывается повышение цен.
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Электорат

сегодня, 20:26
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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