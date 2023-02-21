В части Левобережья отключили холодную воду

Сегодня, 21 февраля в число районов планового отключения холодной воды попала часть Левобережья – как пояснили в «РВК-Липецк», холодную воду отключили в связи с проведением ремонтных работ по заявке потребителя на улице Олеко Дундича.



Вода отключена в домах: № 3 по улице Олеко Дундича, №№ 6, 10, 12, 13, 17, 15, 21стр.1, 23, 25, 29, 29 ст.1 по улице Гришина, №№ 28 стр.2, 28, 28ст. 1 по улице 9 Мая, №№ 5, 5/1, 5/2, 5 ст.3, 5 ст. 5, 4, 2 по улице Фурманова, №№ 12, 13, 14, 15 по улице Фадеева, №№ 10б, 10б ст.1, 10, 18, 18а, 18б по улице Фестивальной, №№ 8, 8а, 22, 22б, 22в, 22г, 22 ст.3, 22 ст. 2 по улице Рабочей, №№ 1, 1/1 по улице Лесной, №№ 2/1, 2/2 по улице Металлургов.



Ориентировочное время окончания работ 20:00.



