В День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя

Ограничение коснется магазинов возле площади Героев.

23 февраля на время проведения памятного мероприятия в окрестностях площади Героев будет введено ограничение на продажу алкоголя.



Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 23 февраля пройдёт возложение цветов к мемориальному комплексу на площади Героев. Заявленная численность 300 человек. Памятное мероприятие пройдёт с 10.00 до 11.00.



Согласно региональному законодательству, розничная продажа алкоголя во время проведения массовых мероприятий запрещена.

