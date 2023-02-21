Общество

30 минут назад

В День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя

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#алкоголь #митинг
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В День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя

Ограничение коснется магазинов возле площади Героев.

23 февраля на время проведения памятного мероприятия в окрестностях площади Героев будет введено ограничение на продажу алкоголя.  

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, 23 февраля пройдёт возложение цветов к мемориальному комплексу на площади Героев. Заявленная численность 300 человек. Памятное мероприятие пройдёт с 10.00 до 11.00.
 
Согласно региональному законодательству, розничная продажа алкоголя во время проведения массовых мероприятий запрещена.
298
#алкоголь #митинг
1

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