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14 минут назад
В Черном море в районе Новороссийска из-за шторма затонул сухогруз
Сухогруз с мраморной крошкой переломился из-за шторма и затонул у берегов Кубани.
Спасательная операция проводится на месте ЧП с сухогрузом в акватории Черного моря на Кубани, судно затонуло, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.
"Три члена экипажа находятся в шлюпке, еще один сейчас в воде. Их спасением занимаются. На месте сильный ветер и волны три метра. Сам сухогруз уже утонул. Спасательная операция продолжается", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сухогруз, на борту которого находится около 3 тысяч тонн мраморной крошки, переломился в условиях шторма в Черном море в районе Новороссийска.
Экипаж судна под флагом Коморских островов состоит из 11 россиян.
"Три члена экипажа находятся в шлюпке, еще один сейчас в воде. Их спасением занимаются. На месте сильный ветер и волны три метра. Сам сухогруз уже утонул. Спасательная операция продолжается", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сухогруз, на борту которого находится около 3 тысяч тонн мраморной крошки, переломился в условиях шторма в Черном море в районе Новороссийска.
Экипаж судна под флагом Коморских островов состоит из 11 россиян.