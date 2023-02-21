ЦБ РФ рекомендует снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих

Уточняется, что рекомендации регулятора касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.





Кроме того, банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные, - отмечается в Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий, - говорится в рекомендациях Центробанка России. Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии.Кроме того, банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами перевести деньги из банка в банк (например, через Систему быстрых платежей) и снять наличные, - отмечается в сообщении регулятора