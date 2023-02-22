МПК «Чернышевой» завоевал пять медалей на «Продэкспо»

Из них четыре — золотые.

ООО «МПК «Чернышевой»

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Золотые медали на выставке «Продэкспо» получили сырокопченые колбасы: «Нежная», «Итальянская», «Монреаль» и полусухая колбаса «Медовая».Эти колбасы высоко отмечены экспертной комиссией и признаны «Лучшим продуктом 2023 года». А сырокопчёная колбаса «Прованс» завоевала серебряную медаль выставки.Мясоперерабатывающий комплекс «Чернышевой» работает на рынке уже больше 20 лет — с 1999 года. За это время продукцию компании: варёные и сырокопчёные колбасы, сосиски и сардельки, мясные деликатесы и полуфабрикаты успели по достоинству оценить не только простые потребители по всей стране, но и профессионалы-эксперты продовольственного рынка. На счету "МПК ЧЕРНЫШЕВОЙ" - около 50 наград, три международных кубка и почетное звание «Продукт года».«Признание экспертов рынка и наши победы - подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении!», - говорят в МПК «Чернышевой».Секрет успеха МПК «Чернышевой» — в натуральном отечественном сырье, охлаждённом мясе и птице от местных производителей и фермеров. Именно поэтому продукция МПК «Чернышевой» — натуральная, вкусная и популярная.