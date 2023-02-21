Бюджет Липецка станет рекордным и по доходам, и по расходам, и по дефициту

Впервые в городской казне появились деньги на благоустройство Военного городка.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели первые в этом году изменения муниципального бюджета.По доходам и расходам казна города увеличивается сразу на 1,9 млрд рублей, главным образом за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Об этом депутатам сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.800 млн рублей — самая большая сумма доходов и расходов — уже, как выяснилось, была потрачена в прошлом году. На эти деньги, полученные городской администрацией из федерального бюджета, департамент транспорта уже купил 46 газомоторных автобусов. Они пополнят парк муниципального перевозчика в марте. Еще одна крупная трата, на переселение горожан из аварийного жилья, — 594 млн рублей. Поправками предусмотрено выделение 150,4 млн рублей на повышение МРОТ (до 16 242 рублей) и оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для поселка Сырский Рудник обойдется бюджету в 144,5 млн рублей.На капремонт школ будут потрачены 61,5 млн рублей, на зарплату советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — 17,7 миллиона, на обеспечение горячим питанием детей участников СВО будут израсходованы 5 млн рублей. Мэрия выделит 149,6 млн рублей на благоустройство 16 общественных пространств, а на ликвидацию несанкционированных свалок — 31,9 миллиона.Остальные траты, как говорится, по мелочам. Так, на ремонт асфальтобетонной установки для МБУ «Управление благоустройства Липецка», в которой варят зимний рецепт асфальта, городская администрация просит 5,4 млн рублей, на установку светофоров и дорожных знаков по представлениям ГИБДД — 7 миллионов, на продолжение рекультивации полигона «Венера» — 5 миллионов, на приобретение жилых помещений для инвалидов по решению суда — 7,7 миллиона, на пополнение резерва продовольствия и материальных запасов при ЧС — 7 миллионов, на покупку и установку громкоговорителей на транспорте — 1,1 миллион рублей.Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов спросил, о каких таких громкоговорителях идет речь? Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов ответил, что для слабовидящих, которые с их помощью узнают, где находится посадочная площадка автобуса при посадке пассажиров на остановках. Правда, сколько автобусов будет оснащено такими громкоговорителями, Евгений Чекрыжов пока не знает. А главный финансист мэрии не смогла ответить на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, выделит ли правительство области в этом году средства на хорошо себя показавшие в прошлом году губернаторские программы «Путь в школу» и асфальтирование дворовых проездов. «Заявки субъекту на такое финансирование нами переданы», — сказала Татьяна Григорова.Депутаты отметили, что впервые мэрия выделят деньги на благоустройство недавно перешедшего от Минобороны в муниципальную собственность Военного городка. Нынешними правками на ремонт дорог и пешеходных дорожек в этом микрорайоне выделены 1,4 млн рублей, а на его освещение и уборку — 920 тысяч.С учетом внесенных изменений бюджет Липецка в 2023 году по доходам составил рекордные 17,7 млрд рублей, по расходам — 19,1 миллиарда. Дефицит городской казны также рекорден — 1,3 млрд рублей.