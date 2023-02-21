Общество
сегодня, 15:58
Бюджет Липецка станет рекордным и по доходам, и по расходам, и по дефициту
Впервые в городской казне появились деньги на благоустройство Военного городка.
Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели первые в этом году изменения муниципального бюджета.
По доходам и расходам казна города увеличивается сразу на 1,9 млрд рублей, главным образом за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Об этом депутатам сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
800 млн рублей — самая большая сумма доходов и расходов — уже, как выяснилось, была потрачена в прошлом году. На эти деньги, полученные городской администрацией из федерального бюджета, департамент транспорта уже купил 46 газомоторных автобусов. Они пополнят парк муниципального перевозчика в марте. Еще одна крупная трата, на переселение горожан из аварийного жилья, — 594 млн рублей. Поправками предусмотрено выделение 150,4 млн рублей на повышение МРОТ (до 16 242 рублей) и оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для поселка Сырский Рудник обойдется бюджету в 144,5 млн рублей.
На капремонт школ будут потрачены 61,5 млн рублей, на зарплату советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — 17,7 миллиона, на обеспечение горячим питанием детей участников СВО будут израсходованы 5 млн рублей. Мэрия выделит 149,6 млн рублей на благоустройство 16 общественных пространств, а на ликвидацию несанкционированных свалок — 31,9 миллиона.
Остальные траты, как говорится, по мелочам. Так, на ремонт асфальтобетонной установки для МБУ «Управление благоустройства Липецка», в которой варят зимний рецепт асфальта, городская администрация просит 5,4 млн рублей, на установку светофоров и дорожных знаков по представлениям ГИБДД — 7 миллионов, на продолжение рекультивации полигона «Венера» — 5 миллионов, на приобретение жилых помещений для инвалидов по решению суда — 7,7 миллиона, на пополнение резерва продовольствия и материальных запасов при ЧС — 7 миллионов, на покупку и установку громкоговорителей на транспорте — 1,1 миллион рублей.
Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов спросил, о каких таких громкоговорителях идет речь? Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов ответил, что для слабовидящих, которые с их помощью узнают, где находится посадочная площадка автобуса при посадке пассажиров на остановках. Правда, сколько автобусов будет оснащено такими громкоговорителями, Евгений Чекрыжов пока не знает. А главный финансист мэрии не смогла ответить на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, выделит ли правительство области в этом году средства на хорошо себя показавшие в прошлом году губернаторские программы «Путь в школу» и асфальтирование дворовых проездов. «Заявки субъекту на такое финансирование нами переданы», — сказала Татьяна Григорова.
Депутаты отметили, что впервые мэрия выделят деньги на благоустройство недавно перешедшего от Минобороны в муниципальную собственность Военного городка. Нынешними правками на ремонт дорог и пешеходных дорожек в этом микрорайоне выделены 1,4 млн рублей, а на его освещение и уборку — 920 тысяч.
С учетом внесенных изменений бюджет Липецка в 2023 году по доходам составил рекордные 17,7 млрд рублей, по расходам — 19,1 миллиарда. Дефицит городской казны также рекорден — 1,3 млрд рублей.
По доходам и расходам казна города увеличивается сразу на 1,9 млрд рублей, главным образом за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Об этом депутатам сообщила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
800 млн рублей — самая большая сумма доходов и расходов — уже, как выяснилось, была потрачена в прошлом году. На эти деньги, полученные городской администрацией из федерального бюджета, департамент транспорта уже купил 46 газомоторных автобусов. Они пополнят парк муниципального перевозчика в марте. Еще одна крупная трата, на переселение горожан из аварийного жилья, — 594 млн рублей. Поправками предусмотрено выделение 150,4 млн рублей на повышение МРОТ (до 16 242 рублей) и оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения для поселка Сырский Рудник обойдется бюджету в 144,5 млн рублей.
На капремонт школ будут потрачены 61,5 млн рублей, на зарплату советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — 17,7 миллиона, на обеспечение горячим питанием детей участников СВО будут израсходованы 5 млн рублей. Мэрия выделит 149,6 млн рублей на благоустройство 16 общественных пространств, а на ликвидацию несанкционированных свалок — 31,9 миллиона.
Остальные траты, как говорится, по мелочам. Так, на ремонт асфальтобетонной установки для МБУ «Управление благоустройства Липецка», в которой варят зимний рецепт асфальта, городская администрация просит 5,4 млн рублей, на установку светофоров и дорожных знаков по представлениям ГИБДД — 7 миллионов, на продолжение рекультивации полигона «Венера» — 5 миллионов, на приобретение жилых помещений для инвалидов по решению суда — 7,7 миллиона, на пополнение резерва продовольствия и материальных запасов при ЧС — 7 миллионов, на покупку и установку громкоговорителей на транспорте — 1,1 миллион рублей.
Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов спросил, о каких таких громкоговорителях идет речь? Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов ответил, что для слабовидящих, которые с их помощью узнают, где находится посадочная площадка автобуса при посадке пассажиров на остановках. Правда, сколько автобусов будет оснащено такими громкоговорителями, Евгений Чекрыжов пока не знает. А главный финансист мэрии не смогла ответить на вопрос депутата Екатерины Пинаевой о том, выделит ли правительство области в этом году средства на хорошо себя показавшие в прошлом году губернаторские программы «Путь в школу» и асфальтирование дворовых проездов. «Заявки субъекту на такое финансирование нами переданы», — сказала Татьяна Григорова.
Депутаты отметили, что впервые мэрия выделят деньги на благоустройство недавно перешедшего от Минобороны в муниципальную собственность Военного городка. Нынешними правками на ремонт дорог и пешеходных дорожек в этом микрорайоне выделены 1,4 млн рублей, а на его освещение и уборку — 920 тысяч.
С учетом внесенных изменений бюджет Липецка в 2023 году по доходам составил рекордные 17,7 млрд рублей, по расходам — 19,1 миллиарда. Дефицит городской казны также рекорден — 1,3 млрд рублей.
Липчанин
неоднозначник
гость