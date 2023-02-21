Завтра в Липецкой области резко похолодает

Температура воздуха опустится до -14 градусов.

22 и 23 февраля территория Липецкой области окажется в тылу циклона – ожидается вторжение холодного арктического воздуха. А уже 24 февраля днем значительно потеплеет – скажется влияние очередного циклона со Скандинавии. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -12 до -17 градусов, днем – от -9 до -14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от -15 до -17 градусов, днем – от 11 до 13 градусов мороза.



День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 34 градусов мороза.



