Погода в Липецке

сегодня, 15:58

Завтра в Липецкой области резко похолодает

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#похолодание
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Завтра в Липецкой области резко похолодает

Температура воздуха опустится до -14 градусов. 

22 и 23 февраля территория Липецкой области окажется в тылу циклона – ожидается вторжение холодного арктического воздуха.  А уже 24 февраля днем значительно потеплеет – скажется влияние очередного циклона со Скандинавии. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью  местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -12 до -17 градусов, днем – от -9 до -14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от -15 до -17 градусов, днем – от 11 до 13 градусов мороза.

День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 34 градусов мороза. 

3 676
#похолодание
1

Комментарии (3)

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Ю.

7 минут назад
кто про что, А про,что надо?
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кто про что

37 минут назад
Ю., а вшивый про баню.
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Ю.

53 минуты назад
Как жалко собачуль на фото.
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