Естественная убыль населения Липецкой области снизилась за год на 38%

В 2022 году в Липецкой области зарегистрировано меньше смертей, однако рожали липчанки также реже.





За 2022 год в Липецкой области родилось 8147 человек, что на 9% меньше, чем в январе-декабре 2021 года, сообщает Липецкстат. Среди новорожденных доля первенцев составила 36%, столько же пришлось на вторых детей, 28% - на третьих и последующих детей. В возрасте до 18 лет стали мамами 75 женщин. Также в 2022 году в семьях липчан появились 88 пар близнецов и три тройни.



Умерли в январе-декабре 2022 года 17243 человека – число смертей сократилось на 27% по сравнению с годом ранее. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) по итогам 2022 года составила 9096 человек, или 8,2 на 1000 человек населения – она сократилась по сравнению с 2021 годом на 38%, тогда она составляла 13,1 на 1000 человек населения.



За двенадцать месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 7488 браков, что на 11% больше, чем в январе-декабре 2021 года. При этом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 5%: если в январе-декабре 2021 года их количество составляло 5171, то в январе-декабре 2022 года – 4915, отмечает Липецкстат.



