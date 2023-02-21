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Естественная убыль населения Липецкой области снизилась за год на 38%

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#демография #рождаемость
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Естественная убыль населения Липецкой области снизилась за год на 38%

В 2022 году в Липецкой области зарегистрировано меньше смертей, однако рожали липчанки также реже. 

За 2022 год в Липецкой области родилось 8147 человек, что на 9% меньше, чем в январе-декабре 2021 года, сообщает Липецкстат. Среди новорожденных доля первенцев составила 36%, столько же пришлось на вторых детей, 28% - на третьих и последующих детей. В возрасте до 18 лет стали мамами 75 женщин. Также в 2022 году в семьях липчан появились 88 пар близнецов и три тройни. 

Умерли в январе-декабре 2022 года 17243 человека – число смертей сократилось на 27% по сравнению с годом ранее. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) по итогам 2022 года составила 9096 человек, или 8,2 на 1000 человек населения – она сократилась по сравнению с 2021 годом на 38%, тогда она составляла 13,1 на 1000 человек населения. 

За двенадцать месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 7488 браков, что на 11% больше, чем в январе-декабре 2021 года. При этом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 5%: если в январе-декабре 2021 года их количество составляло 5171, то в январе-декабре 2022 года – 4915, отмечает Липецкстат. 

2 369
#демография #рождаемость
3

Комментарии (2)

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Липчанин

24 минуты назад
Совсем не правильно сказано. Убыль не уменьшилось, убыль увеличивается, просто население меньше становится от того и цифры меньше
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неоднозначник

44 минуты назад
для любых резких колебаний демографических показателей существуют конкретные причины-как объяснить снижение убыли населения на 38 % ? успехами здравоохранения ?
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