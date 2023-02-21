Происшествия

21 минуту назад

Мошенники под видом санитарных врачей снова собирают помощь для участников СВО

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#мошенничество #спецоперация
Мошенники под видом санитарных врачей снова собирают помощь для участников СВО

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области просят сообщать о таких случаях на горячую линию по телефону: 27-25-98.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, участились случаи мошенничества, при которых неизвестные представляются сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Участились случаи телефонного мошенничества. В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут поступать телефонные звонки как бы от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора по Липецкой области с целью незаконного получения материальной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Руководителям организаций в таких случаях рекомендуют обращаться в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области на горячую линию по телефону: 8(4742) 27-25-98.
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#мошенничество #спецоперация

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