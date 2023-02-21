Союз пивоваров РФ попросил пресечь практику ускоренного производства пива

Как утверждают в СРП, в феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, "Сибирская корона", "Клинское" и другие) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня.





СРП обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с просьбой вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. В Росалкогольрегулировании подтвердили получение обращения.



В феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, "Сибирская корона", "Клинское" и др.) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня, - говорится в обращении.



Хотя в приказе Росалкогольрегулирования о порядке расчета мощности минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5–18 суток в зависимости от оборудования.



Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения, говорится в письме СРП. Там считают, что речь идет о применении высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Объем производства с помощью таких технологий можно увеличить в разы, а себестоимость будет значительно ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней, говорится в обращении. В СРП указывают, что присутствие на рынке пивной продукции, изготавливаемой за три дня,— основная причина "демпинга" на российском рынке. Объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию "слабоалкогольный зерновой напиток", а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки.



В Ассоциации производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) заявили, что информация СРП не имеет "ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей".



На российском рынке есть ряд пивных брендов, которые за счет использования современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней. Члены АПП предлагали сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя, - утверждают в ассоциации.

Союз российских пивоваров (СРП) просит регуляторов ужесточить правила оборота пива, которое может быть в портфеле глобальных игроков и вариться по технологиям ускоренного пивоварения для увеличения объемов с экономией затрат. Транснациональные компании же уверяют, что соблюдают все сроки производства, - пишет "Ъ" СРП обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с просьбой вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. В Росалкогольрегулировании подтвердили получение обращения.В феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, "Сибирская корона", "Клинское" и др.) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня, - говорится в обращении.Хотя в приказе Росалкогольрегулирования о порядке расчета мощности минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5–18 суток в зависимости от оборудования.Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения, говорится в письме СРП. Там считают, что речь идет о применении высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Объем производства с помощью таких технологий можно увеличить в разы, а себестоимость будет значительно ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней, говорится в обращении. В СРП указывают, что присутствие на рынке пивной продукции, изготавливаемой за три дня,— основная причина "демпинга" на российском рынке. Объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию "слабоалкогольный зерновой напиток", а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки.В Ассоциации производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) заявили, что информация СРП не имеет "ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей".На российском рынке есть ряд пивных брендов, которые за счет использования современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней. Члены АПП предлагали сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя, - утверждают в ассоциации.