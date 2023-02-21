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46 минут назад

Президент РФ предложил с 2024 года повысить МРОТ до 19 242 рублей

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#МРОТ #прожиточный минимум

21 февраля президент РФ в Гостином дворе оглашал послание Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля предложил с 1 января 2024 года дополнительно повысить МРОТ на 10%, суммарно на 18,5%, до 19 242 рублей. По его словам, власти будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции, - пишет "Ъ".

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рублей, - заявил глава государства.

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. С 1 июня 2022 года МРОТ был увеличен до 15 279 рублей. С 1 января 2023 года его повысили до 16 242 рублей. ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%. Президент РФ поручил увеличивать МРОТ в этом году выше уровня инфляции.

Кроме того, российский лидер заявил, что нужно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Он предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей.

По его словам, страховая гарантия для добровольных пенсионных накоплений должна быть вдвое больше, чем страховка для вкладов граждан в банках, где она составляет 1,4 млн рублей.

Также Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что во втором квартале 2023 года инфляция приблизится к целевому уровню в 4%.

Помимо этого, во время послания Федеральному собранию глава государства заверил, что РФ продолжит программу социальной газификации.
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#МРОТ #прожиточный минимум

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