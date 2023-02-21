Антон Болгов: «Мнения горожан учтены новым Генпланом Липецка»

Главный архитектор региона ответил на все вопросы депутатов и общественников о новом документе перспективного развития Липецка.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов ответил на вопросы депутатов, касающиеся нового генплана развития Липецка до 2042 года.



Главный архитектор региона заранее передал в горсовет ответы на все вопросы депутатов и общественников, которые были заданы на Депутатском часе, состоявшимся год назад. Тогда первая редакция этого документа, разработанного московским ООО «Градостроительный институт «Мирпроект», вызвала неоднозначную реакцию горожан. Проект Генплана был переработан и принят в конце декабря. Поэтому особой полемики в горсовете сегодня не было: весь пар был выпущен в прошлом году, а депутатов удовлетворили ответы Антона Болгова на все их вопросы.



Антон Болгов поблагодарил депутатов за сбор мнений горожан и общественников, которые нашли отражение в Генплане и сразу же рассказал, какое строительство разрешено в различных районах города.



— В границах улиц Папина-Доватора-Богдана Хмельницкого и проезда Строителей первоначально предполагалось возведение многоэтажного жилья, но теперь это — зона индивидуальной жилой застройки. Были большие споры по застройке улицы Яблочкина. Ранее эта территория отводилась под многоэтажную застройку, сейчас там зона «Ж-1», а также зона специализированной общественной застройки, где можно строить образовательные учреждения. По просьбам жителей Липецка и депутатов территории СНТ в Генплане отображены как зоны индивидуальной жилой застройки. Много внимания было уделено селу Коровино. Вдоль проспекта Победы сложилась многоэтажная застройка. В предыдущей версии Генплана предполагалось строительство многоэтажного жилья на улице Индустриальной, но сейчас эта территория отведена под сложившуюся там индивидуальную жилую застройку, — сказал Антон Болгов.



Начальник областного управления строительства и архитектуры отметил, что городу, как об этом, например, говорил на Депутатском часе парламентарий Андрей Выжанов, не хватает объектов образования. Генпланом планируется строительство новых школ и детсадов, реконструкция уже существующих. Антон Болгов отметил, что новые школы в этом году начнут строить в «Елецком» и на улице Виктора Музыки в районе лебедянского выезда, новые детские сады уже строятся в микрорайоне «Университетский» и на улице Виктора Музыки. При наличии финансирования новые школы появятся в «Европейском» и «Университетском» и на Соколе.



Председатель комиссии Светлана Бессонова спросила Антона Болгова, какие объекты здравоохранения появятся в Липецке?



— Детская поликлиника на улице Гагарина уже ведет прием пациентов. Построен и введен в эксплуатацию новый операционный блок в областном онкодиспансере. Ведется проектирование поликлиники на 600 взрослых и 200 детских посещений в «Елецком» — на его возведение уже выделены средства. Строительство поликлиник планируется в 30-31 и в 32-33 микрорайонах, по улице Ботаническая. Генплан предусматривает реконструкцию Липецкого областного перинатального центра, а также существующей поликлиники на улице Писарева в поселке Дачный. В 26 микрорайоне функциональная зона предполагает реконструкцию поликлиники №7, — сказал чиновник.



Депутат Евдокия Бычкова поинтересовалась у Антона Болгова тем, будет ли построена новая дорога, которая соединит с Липецком район коттеджной застройки для многодетных семей у села Желтые Пески? Под него отведены 150 гектаров, которые нарезаны на 3 000 участков, где может жить до 20 тысяч человек. Будет ли дорога, чтобы не ехать в Липецк через Сселки?



— Да, в районе Желтых Песков Генплан предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, — ответил главный архитектор области.



Заместитель начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Роман Лемзиков сообщил Евдокии Бычковой, что в Желтых Песках предусмотрено строительство пожарного депо. Участок для этого уже есть, осталось получить федеральное финансирование. Всего же Генпланом предусмотрено строительство пяти новых пожарных частей: помимо Желтых Песков структуры МЧС должны появиться в Сселках, на ЛКАД в районе микрорайона «Елецкий» и у микрорайона «Звездный», а также на улице 40 лет Октября на Соколе.