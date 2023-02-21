даже с некомплектом кадров.

Сегодня заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Артем Ивченко рассказал депутатам о кадровом голоде, которое испытывает управление, но тут же заверил их, что для борьбы с преступностью в Липецке достаточно полицейских. В качестве доказательства полковник полиции рассказал депутатам об итогах работы ведомства в прошлом году.



В Липецке зарегистрировано 6 624 преступления — на 5,7% больше по сравнению с 2021 годом. Однако удельный вес уголовных деяний, совершенных против жизни и здоровья граждан, сократился с 4,4% до 3,9%.



— Достигнуты абсолютные результаты в раскрытии причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, разбоев, хулиганства, — сказал Артем Ивченко.



Полиция предотвратила 96 преступлений, связанных с угрозой убийством, 36 случаев умышленного причинения среднего вреда здоровью, 43 случая умышленного причинения легкого вреда здоровью.



В раскрытии преступлений полицейским помогает комплекс «Безопасный город»: управление имеет доступ к 5 927 видеокамерам.



В прошлом году сотрудники УМВД РФ по Липецку задержали 143 человек, которые находились в розыске, нашли 21 без вести пропавшего, выявили 378 наркосбытчиков, изъяли свыше 30 килограммов наркотиков (в 1,6 раза больше, чем в 2021 году). В сфере экономической безопасности пресечены 700 преступлений и возмещены 385 млн рублей причиненного ими ущерба (+20,2% по сравнению с предыдущим годом).



— Нет роста групповых преступлений и преступных деяний, совершенных в составе организованной преступной группы, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними группой лиц или в состоянии опьянения. Не допущено со стороны подростков совершения убийств, изнасилований, фактов причинения средней тяжести вреда здоровью, квартирных краж и угонов, злостных хулиганских проявлений, незаконного хранения оружия, — заявил Артем Ивченко.



Проблемой для полиции остаются мошенничества, особенно в отношении пожилых людей. По словам Артема Ивченко, аферисты пользуются методами социальной инженерии, применяют разные методы воздействия на жертв, пользуясь тем, что пенсионеры не успевают за развитием современных технологий.