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19 минут назад

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе была замечена голубая вспышка

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#землетрясение в Турции

В соцсетях появились кадры с голубой вспышкой, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии. Голубое свечение видели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Его наблюдали практически одновременно с подземными толчками.

Перед землетрясением на границе Турции и Сирии в небе появилась голубая вспышка. Вслед за ней начались подземные толчки, - передает РИА Новости.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео голубой вспышки, которая, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии.

На видео можно заметить голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Отмечается, что это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.

Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан заявила, что этому явлению нет объяснений, но перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило накануне о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. В результате нового землетрясения обрушились здания в двух городах на севере Сирии, есть пострадавшие. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте рассказали, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.

Два мощных землетрясения, потрясшие Турцию и Сирию 6 февраля, превратили целые города в груды развалин. Две недели спустя масштабы разрушений все еще выясняются. Истинное воздействие не будет полностью понято в течение десятилетий. По данным управления страны по чрезвычайным ситуациям, число погибших в Турции превысило 41 тысячу человек. Ожидается, что это число еще больше возрастет, учитывая, что более 345 домов и квартир были разрушены, а тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В Сирии, уже опустошенной годами войны, власти заявили, что погибло более 5800 человек, - пишет "Российская газета".
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#землетрясение в Турции

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