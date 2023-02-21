Происшествия

56 минут назад

Водитель «Мазды» наехал на судебного пристава при аресте машины

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#приставы #долги
Водитель «Мазды» наехал на судебного пристава при аресте машины

Мужчина получил год лишения свободы условно.

Левобережный районный суд вынес приговор 56-летнему мужчине за применение насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 21 апреля прошлого года судебные приставы прибыли на улицу Агрономическую для ареста автомобиля «Мазда CX-5». Но сожитель должницы стал всячески препятствовать этим действиям, в том числе сел в машину и наехал на пристава.

Пристав получил травмы левой ноги и коленного сустава. В тот же день он обратился в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где у него диагностировали ушиб, кровоподтёки, гематомы на голени и колене. Травму судмедэксперты позже расценили как причинившую лёгкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину частично, заявив, что никакого умысла на несение вреда приставу у него не было. Мужчина сказал, что не знал о долге сожительницы в 700 000 рублей, а на машине просто поехал по своим делам, и был уверен, что пристав во время начала движения находился на безопасном расстоянии.

При этом сразу после случившегося он заглушил машину, а пристав сел в салон. О травме подсудимый узнал уже позже в следственном комитете. Тем не менее, мужчина даже возместил ущерб приставу и написал извинительное письмо его руководству.

Суд признал липчанина виновным и назначили ему год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#приставы #долги

Комментарии (3)

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Юрист

35 минут назад
В цивилизованных странах мужика пристрелили бы на месте.
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489

39 минут назад
Гражданский иск
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Мимоходом

40 минут назад
Ой, ой, ой, пристав что-то там испытал. А сколько испытывают люди навешанными на них чужими долгами, пытаясь достучаться до этих самых судебных приставов?
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