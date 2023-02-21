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Российский фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт

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#Костомаров #спорт

Фигуристу проводили плазмаферез (очищение крови) из-за сепсиса крови.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второе кровоизлияние в мозг, состояние расценивается как крайне тяжелое, - рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Врачам пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что у фигуриста произошло кровоизлияние в мозг. Осведомленные источники сообщили, что поражение могло затронуть четверть головного мозга спортсмена.

По данным источника, Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации и перенес еще один инсульт.

"Фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса и диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция", - отмечает источник.
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#Костомаров #спорт

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