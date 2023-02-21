В России

20 минут назад

Въездные визы в РФ могут получить граждане 19 государств на основе брони в отеле

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#виза #бронь

Новый визовый режим вступит в силу 5 марта 2023 года.

Въездные визы в Россию на срок до полугода могут получить граждане 19 государств на основе бронирования места в отеле. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, - передает Bfm.ru.

Отмечается, что в список стран, которые попали под ослабление визового режима, вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.

Уточняется, что новый визовый режим будет введен 5 марта текущего года.
43
#виза #бронь

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