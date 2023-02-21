Общество

41 минуту назад

52-летнего мужчину осудили за оскорбления гособвинителя и судьи

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#оскорбление
52-летнего мужчину осудили за оскорбления гособвинителя и судьи

Он трижды проявил неуважение к суду.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому 52-летнему уроженцу Тамбовской области: мужчина трижды проявил неуважение к суду, в том числе дважды оскорбил участника судебного разбирательства и один раз — судью.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 8 апреля 2021 года в Левобережном районном суде Липецка при рассмотрении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью подсудимый выкрикнул в адрес гособвинителя оскорбления в неприличной, нецензурной, циничной и грубой форме.

Он же 20 апреля 2021 года при провозглашении приговора снова громко выкрикнул в адрес гособвинителя оскорбления. Кроме того, мужчина выкрикивал оскорбления в адрес судьи.

«Тем самым мужчина подорвал честь и достоинство участника судебного разбирательства и унизил честь и достоинство как судьи», - отмечают в суде.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчине назначено за три случая проявления неуважения к суду два года исправительных работ с удержанием 15% заработка ежемесячно в доход государства, а путём сложения с основным и неотбытым наказаниями окончательно мужчине назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в доход в 5757 рублей.

Приговор ещё не вступил в силу.
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#оскорбление

Комментарии (2)

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Юрист

8 минут назад
В цивилизованных странах лет на 10 бы уехал на стройки капитализма.
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Фея

38 минут назад
Дважды не судят! Таков закон
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