Происшествия

54 минуты назад

Житель Тербунского района перевёл мошенникам 4 миллиона рублей

3 530
#мошенничество
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Житель Тербунского района перевёл мошенникам 4 миллиона рублей

Мужчина инвестировал в акции.

43-летний мужчина из Тербунского района поверил мошенникам и решил заработать на покупке и продаже акций газодобывающей компании .

«Перейдя по ссылке, мужчина оказался на сайте, где предлагалась помощь специалиста или куратора. После этого с ним связался неизвестный и предложил общаться через приложение. Потерпевший внёс пробную сумму – 9 500 рублей и попросил сразу же вывести заработанные деньги. Консультант не отказал и  на карту «инвестора» были перечислены 1 800 рублей. Этот успех вселил в мужчину уверенность. Он продолжил вкладывать деньги, которые взял в кредит и одолжил у супруги. Всего мужчина перевёл более четырёх миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.
3 530
#мошенничество
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Комментарии (3)

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Мнение

28 минут назад
Здоровых у нас нет! Есть недообследованные, и их абсолютное большинство!
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Базилио

28 минут назад
На дурака не нужен нож , ему покажешь медный грош и делай с ним что хош.........
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Смех

47 минут назад
В недалёком прошлом Тербунский р-н считался родиной, талантливых управленцев, они получали хорошие оклады и премии, так что ничего удивительного.
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