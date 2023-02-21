Житель Тербунского района перевёл мошенникам 4 миллиона рублей

Мужчина инвестировал в акции.

43-летний мужчина из Тербунского района поверил мошенникам и решил заработать на покупке и продаже акций газодобывающей компании .



«Перейдя по ссылке, мужчина оказался на сайте, где предлагалась помощь специалиста или куратора. После этого с ним связался неизвестный и предложил общаться через приложение. Потерпевший внёс пробную сумму – 9 500 рублей и попросил сразу же вывести заработанные деньги. Консультант не отказал и на карту «инвестора» были перечислены 1 800 рублей. Этот успех вселил в мужчину уверенность. Он продолжил вкладывать деньги, которые взял в кредит и одолжил у супруги. Всего мужчина перевёл более четырёх миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.