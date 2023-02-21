сегодня, 11:29
Малый агробизнес получил льготные кредиты на сумму более 217 млрд рублей
Кроме того, с 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
"Механизм льготного кредитования является одним из основных инструментов господдержки малых форм хозяйствования в АПК. За счёт субсидий из бюджета предприниматели могут получить кредит в банке по льготной ставке. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 11 тысяч заёмщиков малых форм хозяйствования, в том числе почти 8,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. Объём выданных льготных кредитов малому агробизнесу составил более 217 млрд рублей", – отметила она.
По ее словам, объём перечисленных кабмином средств на эти цели в прошлом году составил 4,5 млрд рублей, в том числе по краткосрочным кредитам –3,6 млрд рублей, по инвестиционным кредитам – 0,9 млрд рублей, - говорится на сайте правительства.
Малые формы хозяйствования могут получать практически все виды поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, например субсидирование производства продукции личных подсобных хозяйств и специальные гранты "Агропрогресс". Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала.
Вице-премьер подчеркнула, что на развитие ферм с использованием грантов "Агропрогресс" в прошлом году правительство направило более 4,7 млрд рублей. Благодаря этому удалось поддержать 553 проекта. Средний размер гранта на развитие семейных ферм составил 10,3 млн рублей, что по сравнению с 2021 годом больше на 1 млн рублей.
Также дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Средний размер гранта составил 14,7 млн рублей, в то время как в 2021 году составлял 14,1 млн рублей. Общий объём финансирования превысил 1,4 млрд рублей. При этом Республика Карелия, Ленинградская, Свердловская и Иркутская области дополнительного выделили средства из региональных бюджетов.
В результате большая часть грантополучателей – а именно 439 предпринимателей и хозяйств – увеличили производство и реализацию продукции не менее чем на 8%.
По словам Абрамченко, в текущем году мероприятия по развитию малого агробизнеса с привлечением грантов "Агропрогресс" будут продолжены. В 2023 году власти выделят почти 4,9 млрд рублей.
Ранее было принято решение повысить размеры гранта "Агростартап" для начинающих сельхозпроизводителей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Так, с 5 млн до 7 млн рублей увеличен размер гранта для тех, кто разводит крупный рогатый скот. На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока. Если предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства, то для него размер гранта увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.
Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты увеличатся с 6 млн до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 млн до 6 млн рублей.
Этим же постановлением с 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Речь идёт о частичной компенсации их затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих в этот кооператив.