Коронавирус

сегодня, 11:31

В Липецкой области растет количество госпитализированных с COVID-19 больных

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#коронавирус
В Липецкой области растет количество госпитализированных с COVID-19 больных

За последние сутки в больницы положили 17 человек — это самый высокий показатель за последние 30-ть дней. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 февраля, тогда госпитализировали 13 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 75 случаев COVID-19, никто не умер. Госпитализировали 17 человек, а выздоровели 54 человека. Для сравнения: 21 февраля 2022 года были выявлены 1 100 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 178 546 случаев COVID-19, выздоровели 173 203 человека, умерли 3 954 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 367 случаев COVID-19, в Рязанской области — 109, в Тульской области — 65, в Орловской области — 53, Курской области — 51, в Тамбовской области — 20.

В России за сутки выявили 11 277 случаев COVID-19, госпитализировали 1 830 человек, выздоровели 13 994 человека, умерли 38 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 189 988 случаев COVID-19, выздоровел 21 527 201 человек, умерли 395 867 человек.
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#коронавирус

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