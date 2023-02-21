В Липецкой области растет количество госпитализированных с COVID-19 больных

За последние сутки в больницы положили 17 человек — это самый высокий показатель за последние 30-ть дней. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 февраля, тогда госпитализировали 13 человек.





С начала эпидемии, по данным сайта



В Воронежской области за сутки выявили 367 случаев COVID-19, в Рязанской области — 109, в Тульской области — 65, в Орловской области — 53, Курской области — 51, в Тамбовской области — 20.



В России за сутки выявили 11 277 случаев COVID-19, госпитализировали 1 830 человек, выздоровели 13 994 человека, умерли 38 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 22 189 988 случаев COVID-19, выздоровел 21 527 201 человек, умерли 395 867 человек. В Липецкой области за сутки выявили 75 случаев COVID-19, никто не умер. Госпитализировали 17 человек, а выздоровели 54 человека. Для сравнения: 21 февраля 2022 года были выявлены 1 100 случаев инфицирования коронавирусом.С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионе выявили 178 546 случаев COVID-19, выздоровели 173 203 человека, умерли 3 954 человека.В Воронежской области за сутки выявили 367 случаев COVID-19, в Рязанской области — 109, в Тульской области — 65, в Орловской области — 53, Курской области — 51, в Тамбовской области — 20.В России за сутки выявили 11 277 случаев COVID-19, госпитализировали 1 830 человек, выздоровели 13 994 человека, умерли 38 человек.С начала эпидемии в стране выявили 22 189 988 случаев COVID-19, выздоровел 21 527 201 человек, умерли 395 867 человек.